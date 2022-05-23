€10 тисяч за втечу: на Буковині розкрили схему незаконного виїзду чоловіків з України (фото)

В Офісі Генпрокурора розповіли, що організатори схеми намагалися переправити до Румунії з України трьох військовозобов'язаних чоловіків, однак їх затримали. Їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення.

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Житель Чернівецької області налагодив схему незаконного переправлення через кордон військовозобов'язаних чоловіків, яким заборонено залишати Україну через воєнний стан. За це він вимагав 10 тисяч євро, що за нинішнім офіційним курсом становить близько 320 тисяч гривень. Разом з організатором до схеми причетні двоє його знайомих, один із них є працівником лісового господарства. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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"За даними слідства, буковинець налагодив схему отримання прибутку шляхом організації незаконного переправлення закордон чоловіків, яким, за відсутністю необхідних документів, заборонено залишати територію України. До протиправної діяльності залучив двох знайомих, один із яких є працівником лісового господарства, що межує з румунським кордоном", — сказано в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора заявили, що організатор та його спільники намагалися переправити трьох військовозобов'язаних чоловіків до Румунії з України. Учасників схеми викрито та затримано на території Чернівецького району поблизу державного кордону.

У відомстві розповіли, що учасникам такої діяльності повідомили про підозру в незаконному переправленні через кордон — статтю 332, частину 3 Кримінального кодексу України. Наразі трьом підозрюваним загрожує від 7 до 9 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Зараз їм обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, 21 травня Фокус писав, що петиція про скасування заборони на виїзд чоловікам закордон набрала потрібні 25 тисяч підписів для розгляду президента України. Володимир Зеленський публічно відповів на цю петицію і заявив, що пропозиція направлена не зовсім на адресу і її, можливо, слід перенаправити батькам загиблих військових.

Раніше, 17 травня, нардепи зареєстрували законопроєкт, який пропонує позбавляти громадянства тих, хто втік від мобілізації. Так українських чоловіків, які виїхали за кордон, під час дії воєнного стану і не повернулися протягом 30 днів, можуть позбавити громадянства України.