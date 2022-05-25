Украина не сможет заменить морскую доставку зерна сухопутной, — разведка Британии (фото)

Британские специалисты рассказали, что боевые действия в Украине уже привели к росту мировых цен на зерно, а из-за того, что РФ не дает пройти коммерческим суднам к украинским портам, возникший дефицит предложения еще больше повысит цены на многие продукты.

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Очень маловероятно, что Украина сможет экспортировать столько же зерна с помощью сухопутных каналов доставки, как с помощью морских путей, которые сейчас недоступны из-за морской блокады России. Таким образом значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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Разведчики рассказали, что военно-морская блокада Россией ключевых черноморских портов Украины удерживает коммерческое судоходство от работы в этом районе.

"С начала войны значительных торговых судов в Одессе и из нее не велось. Последовавшая за этим военно-морская блокада Россией ключевых черноморских портов удержала коммерческое судоходство от работы в этом районе", — рассказали британские специалисты.

Кроме того, боевые действия в Украине уже привели к росту мировых цен на зерно, а из-за того, что РФ не дает пройти коммерческим суднам к украинским портам, возникший дефицит предложения еще больше повысит цены на многие продукты.

Напомним, 25 мая в МИД России заявили, что могут предоставить безопасный коридор в Черном море для вывоза зерна, если с нее снимут санкции, наложенные, в частности, на российский экспорт и финансовые операции.

24 мая Фокус писал, что спутниковые снимки Maxar Technologies показали, как в Крыму загружают краденое украинское зерно. Два российских судна пришвартовались в порту Севастополя, где загрузились зерном, а затем уплыли. Один из кораблей отправился в направлении Бейрута, а другое судно было в Черном море.

Ранее, 10 мая в украинской разведке рассказали, что российские военные воруют зерно на захваченных территориях Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. После чего оккупанты на грузовиках везут его в Крым и Россию, а часть похищенного зерна отправляется по Средиземному морю на продажу.