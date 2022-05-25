Україна не зможе замінити морську доставку зерна сухопутною, — розвідка Британії (фото)

Британські фахівці розповіли, що бойові дії в Україні вже призвели до зростання світових цін на зерно, а через те, що РФ не дає пройти комерційним суднам до українських портів, дефіцит пропозиції ще більше підвищить ціни на багато продуктів.

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Дуже малоймовірно, що Україна зможе експортувати стільки ж зерна за допомогою сухопутних каналів доставки, як за допомогою морських шляхів, які зараз недоступні через морську блокаду Росії. Так, значні запаси українського зерна залишаються на складах і не можуть бути експортовані. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

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Розвідники розповіли, що військово-морська блокада Росією ключових чорноморських портів України утримує комерційне судноплавство від роботи у цьому районі.

"З початку війни значних торгових судів в Одесі й з неї не велося. Військово-морська блокада Росією, що послідувала за цим, Росією ключових чорноморських портів утримала комерційне судноплавство від роботи в цьому районі", — розповіли британські фахівці.

Крім того, бойові дії в Україні вже призвели до зростання світових цін на зерно, а через те, що РФ не дає пройти комерційним суднам в українські порти, дефіцит пропозиції ще більше підвищить ціни на багато продуктів.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС Росії заявили, що можуть надати безпечний коридор у Чорному морі для вивезення зерна, якщо з неї знімуть санкції, накладені, зокрема, на російський експорт і фінансові операції.

24 травня Фокус писав, що супутникові знімки Maxar Technologies показали, як у Криму завантажують вкрадене українське зерно. Два російські судна пришвартувалися в порту Севастополя, де завантажилися зерном, а потім відпливли. Один із кораблів вирушив у напрямку Бейрута, а інше судно було в Чорному морі.

Раніше, 10 травня, в українській розвідці розповіли, що російські військові крадуть зерно на захоплених територіях Харківської, Херсонської і Запорізької областей. Після чого окупанти на вантажівках везуть його в Крим і Росію, а частина викраденого зерна вирушає Середземним морем на продаж.