Работал в КГБ и СБУ: СМИ раскрыли личность оккупационного "мэра" Херсона Александра Кобеца

Выяснилось, что Кобец много лет жил в Киеве. "Секретный" пособник оккупантов ранее не появлялся на публике и не вел соцсети.

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Александр Кобец, назначенный российскими военными "мэром" оккупированного Херсона является бывшим сотрудником советского КГБ и Службы безопасности Украины и долгое время жил в Киеве. В публичном пространстве 62-летний пособник оккупантов не появлялся, нет информации о нем и в социальных сетях, однако журналистам удалось получить его фотографию. Об этом говорится в материале проекта Bihus.Info.

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Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что Кобец поспешно покинул Киев 7 марта на Mercedes-Benz с номерами AA8332CO, а автомобиль зарегистрирован на его супругу Анну Михайловну Кобец, 13.06.1961 года рождения.

На пассажирском сиденье в тот момент сидел другой мужчина, который, по данным редакции, сел в машину на выезде из столицы, а супруга Кобеца пересела на заднее сиденье.

15 марта пособник оккупантов выехал из Украины через пункт пропуска "Ужгород", а уже 26 апреля законный глава Херсонской городской администрации Игорь Колыхаев заявил, что "военный комендант" Херсонской области Виктор Бедрик назначил Кобеца "мэром".

[ + – ] Виктор Бедрик

Авторы материала также узнали, что Александр Юрьевич Кобец родился в Херсоне, жил в родном городе некоторое время, после чего на много лет переехал в Киев — место его регистрации расположено по Оболонской улице. Также журналисты допустили, что мужчина мог проживать в Москве.

За последние 5 лет Кобец выезжал за границу 22 раза, большинство из них — в РФ и Беларусь. В советское время, по данным источников, он работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х годов – в центральном аппарате Службы безопасности Украины. Оттуда он был уволен до 2010 года. В 2012 оккупационный "мэр" Херсона вместе с супругой открыл фирму "Кобец компани" и пытался заниматься бизнесом, добавили авторы материала.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволит раздавать российские паспорта жителям временно оккупированных регионов Украины.

Тем временем, по данным украинской разведки, российские войска строят третью линию обороны на оккупированном юге страны.