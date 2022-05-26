Працював у КДБ і СБУ: ЗМІ розкрили особу окупаційного "мера" Херсона Олександра Кобця

З'ясувалося, що Кобець багато років жив у Києві. "Секретний" посібник окупантів раніше не з'являвся на публіці та не вів соцмережі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Олександр Кобець, призначений російськими військовими "мером" окупованого Херсона, є колишнім співробітником радянського КДБ і Служби безпеки України та тривалий час жив у Києві. У публічному просторі 62-річний посібник окупантів не з'являвся, немає інформації про нього і в соціальних мережах, проте журналістам вдалося отримати його фотографію. Про це йдеться в матеріалі проєкту Bihus.Info.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Журналісти з посиланням на джерела повідомили, що Кобець поспішно залишив Київ 7 березня на Mercedes-Benz із номерами AA8332CO, а автомобіль зареєстрований на його дружину Ганну Михайлівну Кобець, 13.06.1961 року народження.

На пасажирському сидінні на той момент сидів інший чоловік, який, за даними редакції, сів у машину на виїзді зі столиці, а дружина Кобця пересіла на заднє сидіння.

15 березня посібник окупантів виїхав із України через пункт пропуску "Ужгород", а вже 26 квітня законний голова Херсонської міської адміністрації Ігор Колихаєв заявив, що "військовий комендант" на Херсонщині Віктор Бедрик призначив Кобця "мером".

[ + – ] Віктор Бедрик

Автори матеріалу також дізналися, що Олександр Юрійович Кобець народився в Херсоні, жив у рідному місті деякий час, після чого на багато років переїхав у Київ — місце його реєстрації розташоване на Оболонській вулиці. Також журналісти припустили, що чоловік міг проживати в Москві.

За останні 5 років Кобець виїжджав за кордон 22 рази, більшість із них — у РФ і Білорусі. За радянських часів, за даними джерел, він працював у КДБ, а потім на початку 2000-х років — у центральному апараті Служби безпеки України. Звідти його було звільнено у 2010 року. У 2012 році окупаційний "мер" Херсона разом із дружиною відкрив фірму "Кобець компані" та намагався займатися бізнесом, додали автори матеріалу.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволить роздавати російські паспорти мешканцям тимчасово окупованих регіонів України.

Тим часом, за даними української розвідки, російські війська будують третю лінію оборони на окупованому півдні країни.