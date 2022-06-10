Россияне собирались выдать жителям Киевской области советские паспорта — СБУ (фото)

В районе Макарова Бучанского района военные контрразведчики нашли схрон с сотнями незаполненных советских бланков, завезенных из России.

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Сотрудники военной контрразведки СБУ в заброшенном доме около города Макаров Бучанского района Киевской области обнаружили схрон оккупантов, в котором хранились сотни незаполненных бланков советских паспортов бывшего СССР, сообщает пресс-служба СБУ.

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"Бланки были именно украинского образца — от имени УССР. То есть, все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке, — подчеркнули в спецслужбе. — Подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из России в начале полномасштабной агрессии против нашего государства".

В СБУ пришли к выводу, что после оккупации Киевской области россияне планировали создать на ее территории оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум о провозглашении очередной "республики". Для этого всех жителей собирались взять на учет, организовав принудительный обмен документов. Как предполагают в спецслужбе, паспорта СССР могли выдавать в качестве временных удостоверений личности, а потом провести еще один обмен, вручив украинцам российские документы.

Как оккупанты пытаются проводить обмен документов

На днях стало известно, что в Херсонской области местное население отказывается получать паспорта РФ. Чтобы изменить ситуацию, оккупационная администрация решила платить за поддержку "референдума" и получение российского гражданства по 10 тыс. рублей.

7 июня коллаборанты в очередной раз анонсировали референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ. По словам перешедшего на сторону России Кирилла Стремоусова, оккупанты намерены кардинально менять власть в области, чтобы вернуть ее к "культуре русского человека". При этом коллаборант затруднился назвать точные сроки проведения "референдума".

Напомним, в мае депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать новым государственным флагом РФ "знамя победы". По его мнению, именно под этим символом российская армия сражается с "украинскими неонацистами". При этом депутат уверен, что теперь красное знамя символизирует "возрождение супердержавы", чего так боятся на Западе.