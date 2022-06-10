Росіяни збиралися видати мешканцям Київської області радянські паспорти — СБУ (фото)

У районі Макарова Бучанського району військові контррозвідники знайшли схованку із сотнями незаповнених радянських бланків, завезених із Росії.

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Співробітники військової контррозвідки СБУ в занедбаному будинку біля міста Макарів Бучанського району Київської області знайшли сховище окупантів, у якому зберігалися сотні незаповнених бланків радянських паспортів колишнього СРСР, повідомляє пресслужба СБУ.

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"Бланки були саме українського зразка — від імені УРСР. Тобто всі написи на них виконані не лише російською, а й українською мовою, — підкреслили в спецслужбі. — Подібна серія не вироблялась в Україні з 1990 року. Так, усі виявлені бланки були завезені з Росії на початку повномасштабної агресії проти нашої держави".

В СБУ дійшли висновку, що після окупації Київської області росіяни планували створити на її території окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум щодо проголошення чергової "республіки". Для цього всіх мешканців мали намір взяти на облік, організувавши примусовий обмін документів. Як припускають у спецслужбі, паспорти СРСР могли видавати як тимчасові посвідчення особи, а потім провести ще один обмін, вручивши українцям російські документи.

Як окупанти намагаються проводити обмін документів

Днями стало відомо, що в Херсонській області місцеве населення відмовляється отримувати паспорти РФ. Щоб змінити ситуацію, окупаційна адміністрація вирішила платити за підтримку "референдуму" й отримання російського громадянства по 10 тис. рублів.

7 червня колаборанти вкотре анонсували референдум про входження Херсонської області до складу РФ. За словами Кирила Стремоусова, який перейшов на бік Росії, окупанти мають намір кардинально змінювати владу в області, щоб повернути її до "культури російської людини". Водночас колаборант не міг назвати точні терміни проведення "референдуму".

Нагадаємо, у травні депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет запропонував визнати новим державним прапором РФ "прапор перемоги". На його думку, саме під цим символом російська армія бореться з "українськими неонацистами". Водночас депутат упевнений, що тепер червоний прапор символізує відродження супердержави, чого так бояться на Заході.