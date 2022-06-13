"Он прямо в нас летел": российские артисты чуть не погибли после концерта в Херсоне (видео)

По дороге в аэропорт автобус с артистами из России, в том числе группой "Земляне", на перекрестке вылетел на оживленную трассу и чуть не столкнулся с грузовиком.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ночью 13 июня автобус с артистами, выступавшими в Херсоне по случаю дня России, попал в ДТП на территории Крыма, сообщают российские СМИ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам солиста группы "Земляне" Андрея Храмова, водитель автобуса, по всей видимости, заснул за рулем, в результате машина выскочила на оживленную трассу, где чуть не столкнулась с грузовиком.

"Скорее всего, либо водитель заснул наш, либо не справился с управлением, — сказал Храмов. — Мы буквально пролетели дорогу, пролетели сквозь трассу и чуть на столб не налетели, а люди, естественно, неслись по этой трассе. Слава богу, фура – молодец водитель – притормозила. Было бы очень печально, потому что он прямо в серединку автобуса летел".

Храмов рассказал, что в автобусе находилось около 20 человек. Помимо "Землян" в нем в аэропорт ехали группа "СПБ" и певцы Роман Архипов и Елена Север. Никто из них не пострадал.

Напомним, в оккупированном россиянами Херсоне 12 июня решили провести концерт, посвященный празднованию дня России. Накануне этой даты пресс-центр Оперативного командования "Юг" предупредил, что российские войска могут осуществить теракт с расстрелом гражданских, обвинив в этом Вооруженные силы Украины.

Как в Херсоне готовились ко дню России

Утром 11 июня российские пропагандисты сообщили, что жителям оккупированных Мелитополя и Херсона выдали первую партию паспортов РФ. В частности, российские документы получил руководитель так называемой "военно-гражданской администрации" в Херсонской области Владимир Сальдо, вместе с ним паспорта выдали еще 22 жителям областного центра.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что паспортизация жителей области свидетельствует о подготовке оккупантов к проведению "референдума" о присоединении к РФ. Однако большинство местных жителей не поддерживают эту идею.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, в Херсоне и Мелитополе за российскими паспортами пришли лишь 53 человека, в основном, из числа местных коллаборантов. Братчук уверен, что это говорит лишь об одном: жители оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей ждут возвращения украинской власти.