"Він прямо в нас летів": російські артисти ледь не загинули після концерту в Херсоні (відео)

Дорогою до аеропорту автобус з артистами з Росії, зокрема групою "Земляни", на перехресті вилетів на жваву трасу і мало не зіткнувся з вантажівкою.

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Уночі, 13 червня, автобус з артистами, які виступали в Херсоні з нагоди дня Росії, потрапив у ДТП на території Криму, повідомляють російські ЗМІ.

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За словами соліста групи "Земляни" Андрія Храмова, водій автобуса, мабуть, заснув за кермом, в результаті машина вискочила на жваву трасу, де мало не зіткнулася з вантажівкою.

"Найімовірніше, або водій заснув наш, або не впорався з керуванням, — сказав Храмов. — Ми буквально пролетіли дорогу, пролетіли крізь трасу і трохи на стовп не налетіли, а люди, звісно, мчали цією трасою. Слава богу, фура — молодець водій — пригальмувала. Було б дуже сумно, тому що він прямо в середину автобуса летів".

Храмов розповів, що в автобусі було близько 20 людей. Крім "Землян" у ньому в аеропорт їхали гурт "СПБ" та співаки Роман Архіпов та Олена Сєвєр. Ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, в окупованому росіянами Херсоні 12 червня вирішили провести концерт, присвячений святкуванню дня Росії. Напередодні цієї дати пресцентр Оперативного командування "Південь" попередив, що російські війська можуть здійснити теракт із розстрілом цивільних, звинувативши в цьому Збройні сили України.

Як у Херсоні готувалися до Дня Росії

Вранці, 11 червня, російські пропагандисти повідомили, що мешканцям окупованих Мелітополя та Херсона видали першу партію паспортів РФ. Зокрема, російські документи отримав керівник так званої "військово-цивільної адміністрації" в Херсонській області Володимир Сальдо, разом із ним паспорти видали ще 22 мешканцям обласного центру.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що паспортизація жителів області свідчить про підготовку окупантів до проведення "референдуму" про приєднання до РФ. Проте більшість місцевих жителів не підтримують цієї ідеї.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, в Херсоні та Мелітополі за російськими паспортами прийшли лише 53 особи, здебільшого з-поміж місцевих колаборантів. Братчук упевнений, що це свідчить лише про одне: жителі окупованих територій Херсонської та Запорізької областей чекають на повернення української влади.