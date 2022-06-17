Избиения и пытки током: СМИ рассказали, как оккупанты проводят "фильтрацию" украинцев

В частности, российские военные пытали током одного из жителей Мариуполя, у которого в личной переписке обнаружили слово "рашист".

Украинцы, которые проходят через так называемые фильтрационные лагеря, чтобы покинуть временно оккупированную территорию, подвергаются избиениям, пыткам и даже убийствам со стороны российских военных. Об этом говорится в материале "BBC News. Русская служба", опубликованном в пятницу, 17 июня.

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Журналисты рассказали историю 28-летнего Андрея, маркетолога из Мариуполя, который побывал в фильтрационном лагере в селе Безыменное Донецкой области в начале мая. Изначально один из военных РФ заподозрил его в принадлежности к батальону "Азов", так как мужчина носил бороду. Помимо этого Андрей не успел удалить некоторые публикации в своих социальных сетях, так как в Мариуполе нет интернета.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ избили его после того, как нашли в его Instagram обращение президента Владимира Зеленского с подписью "Президент, которым мы можем гордиться, Отправляйтесь домой с вашим военным кораблем!". В частности, мужчину ударили по горлу. Затем жителя Мариуполя заставили записать видеообращение со словами "Слава российской армии!" и отпустили. Весь процесс длился около 2,5 часов. По словам Андрея, когда его освобождали, он увидел, как в палатку для допросов привели предположительно бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.

"Его немедленно повалили на землю и начали бить. Даже разговаривать не стали", — рассказал собеседник журналистов.

Андрей сейчас живет в Германии, куда он добрался через территорию РФ.

Помимо этого с изданием пообщался 34-летний учитель из Мариуполя Дмитрий. Российские военные обнаружили у него в телефоне сообщение другу со словом "рашист", после чего принялись избивать, в том числе и ногами. Мужчину отвезли в бывший участок полиции в селе Никольское, который также использовался оккупантами в качестве пункта фильтрации. Там старший офицер четыре раза ударил его в лица.

На следующий день учителя вместе с двумя женщинами перевели в тюрьму в оккупированном поселке Старобешево Донецкой области. В камере, рассчитанной на 8 человек, находились 24. Спустя 4 дня и после очередного допроса его отпустили. Дмитрий добрался до подконтрольной Киеву территории Украины.

Поделился опытом пребывания в фильтрационном лагере и 49-летний сталевар из Мариуполя Максим. Его во время допроса спрашивали, служил ли он в "Азове" и симпатизирует ли нацистам. После того, как Максим ответил на оба вопроса отрицательно, его спросили, почему тот хочет уехать из Мариуполя.

"Я сказал: "вообще-то это вы на украинской земле", — вспоминает мужчина, добавив, что после этих слов российский военный ударил его в грудь прикладом. Затем Максима отвели в клетку — удерживаемые там люди не имели доступа к еде и воде, а в туалет ходили в углу на глазах у сокамерников. По словам сталевара из Мариуполя, он видел женщину около 40 лет, которая лежала в углу, вероятно, после удара в живот, а также мужчину 50 лет с разбитой губой и синяками на шее, предположительно, от удушения. Спустя 4-5 часов Максиму разрешили покинуть Мариуполь, он смог добраться до подконтрольной Киеву территории. Украинские врачи обнаружили у него перелом четырех ребер.

Также рассказал журналистам о времени, проведенном в фильтрационном лагере, сотрудник одной из украинских государственных компаний, 43-летний житель Мариуполя Вадим. По его словам, оккупанты допрашивали его супругу за то, что та поставила лайк на странице Вооруженных сил Украины в Facebook. Когда мужчина пытался ее защитить, его ударили и тот упал. Это повторялось несколько раз. После того, как оккупанты выяснили, где работал Вадим, его отвели в другое здание, где в отношении него применяли пытки электрическим током и задавали, по его словам, глупые вопросы.

"Я чуть не умер. Я подавился выпавшими из зубов пломбами", — говорит Вадим, добавив, что после этого его вырвало и он потерял сознание. "Они были в ярости. Когда я очнулся, мне велели все убрать и продолжили быть током".

Пытки мужчины были остановлены только после вмешательства офицеров РФ, которые провели с ним еще один допрос и отпустили при условии, что он отправится в Россию. При помощи друзей ему удалось выбраться оттуда в одну из стран Европы. Вадим также вспоминает, что когда он покидал фильтрационный лагерь, он видел, как с пластиковым пакетом на голове и связанными руками выносят молодую женщину, в которой оккупанты узнали сотрудницу суда.

Избиениям в фильтрационных лагерях также подвергаются и женщины. В частности, российский военный направил автомат в лицо и ударил ногой 60-летнюю Викторию из-за того, что на ее странице в Facebook был размещен украинский флаг с лозунгом "Україна понад усе".

Глава военного департамента в Офисе генерального прокурора Юрий Белоусов сообщил изданию о свидетельствах, указывающих не только на пытки во время фильтрации, но и на убийства.

По данным постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка, РФ создала на оккупированных территориях не менее двадцати фильтрационных лагерей и тюрем.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты при помощи допросов несовершеннолетних в фильтрационных лагерях пытаются поймать их родителей на лжи.

Также мы писали о том, как российские силы под предлогом эвакуации вывозят украинцев в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток.