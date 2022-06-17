Побиття і тортури: ЗМІ розповіли, як окупанти проводять "фільтрацію" українців

Зокрема, російські військові катували струмом одного з мешканців Маріуполя, у якого в особистому листуванні знайшли слово "рашист".

Українці, які проходять через так звані фільтраційні табори, щоб залишити тимчасово окуповану територію, зазнають побиття, тортур і навіть вбивств із боку російських військових. Про це йдеться у матеріалі "BBC News. Російська служба", опублікованому в п'ятницю, 17 червня.

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Журналісти розповіли історію 28-річного Андрія, маркетолога з Маріуполя, який побував у фільтраційному таборі у селі Безіменне Донецької області на початку травня. Спочатку один із військових РФ запідозрив його у приналежності до батальйону "Азов", оскільки чоловік носив бороду. Крім цього, Андрій не встиг видалити деякі публікації у своїх соціальних мережах, оскільки в Маріуполі немає інтернету.

Співробітники Федеральної служби безпеки РФ побили його після того, як знайшли в його Instagram звернення президента Володимира Зеленського за підписом "Президент, яким ми можемо пишатися, Вирушайте додому з вашим військовим кораблем!" Зокрема, чоловіка вдарили по горлу. Потім мешканця Маріуполя змусили записати відеозвернення зі словами "Слава російській армії!" і відпустили. Весь процес тривав приблизно 2,5 години. За словами Андрія, коли його звільняли, він побачив, як до намету для допитів привели імовірно колишнього військовослужбовця Збройних сил України.

"Його негайно повалили на землю і почали бити. Навіть розмовляти не стали", — розповів співрозмовник журналістів.

Андрій зараз живе у Німеччині, куди він дістався через територію РФ.

Крім цього, з виданням поспілкувався 34-річний вчитель з Маріуполя Дмитро. Російські військові знайшли в нього в телефоні повідомлення другові зі словом "рашист", після чого почали бити, зокрема й ногами. Чоловіка відвезли до колишньої дільниці поліції в селі Микільське, яка також використовувалася окупантами як пункт фільтрації. Там старший офіцер чотири рази вдарив його в обличчя.

Наступного дня вчителя разом із двома жінками перевели до в'язниці в окупованому селищі Старобешеве Донецької області. У камері, розрахованій на 8 осіб, перебували 24. Через 4 дні після чергового допиту його відпустили. Дмитро дістався підконтрольної Києву території України.

Поділився досвідом перебування у фільтраційному таборі й 49-річний сталевар із Маріуполя Максим. Його під час допиту питали, чи він служив в "Азові" та чи симпатизує нацистам. Після того, як Максим відповів на обидва запитання негативно, його запитали, чому той хоче виїхати з Маріуполя.

"Я сказав: "взагалі-то це ви на українській землі", — згадує чоловік, додавши, що після цих слів російський військовий ударив його в груди прикладом. Потім Максима відвели в клітку — люди, які там утримувалися, не мали доступу до їжі та води, а в туалет ходили в кутку на очах у співкамерників. За словами сталевара з Маріуполя, він бачив жінку приблизно 40 років, яка лежала в кутку, ймовірно, після удару в живіт, а також чоловіка 50 років із розбитою губою і синцями на шиї, імовірно від удушення. Через 4-5 годин Максиму дозволили покинути Маріуполь, він зміг дістатися до підконтрольної Києву території. Українські лікарі виявили у нього перелом чотирьох ребер.

Також розповів журналістам про час, проведений у фільтраційному таборі, співробітник однієї з українських державних компаній, 43-річний мешканець Маріуполя Вадим. За його словами, окупанти допитували його дружину за те, що вона поставила лайк на сторінці Збройних сил України у Facebook. Коли чоловік намагався її захистити, його вдарили, і той упав. Це повторювалося кілька разів. Після того, як окупанти з'ясували, де працював Вадим, його відвели в іншу будівлю, де щодо нього застосовували тортури електричним струмом і ставили, за його словами, дурні питання.

"Я мало не помер. Я подавився пломбами, що випали із зубів", — каже Вадим, додавши, що після цього його вирвало і він знепритомнів. "Вони були в люті. Коли я прийшов до тями, мені наказали все прибрати і продовжили бити струмом".

Катування чоловіка було зупинено лише після втручання офіцерів РФ, які провели з ним ще один допит і відпустили за умови, що він вирушить у Росію. За допомогою друзів йому вдалося вибратися звідти до однієї з країн Європи. Вадим також згадує, що коли він залишав фільтраційний табір, він бачив, як із пластиковим пакетом на голові та зв'язаними руками виносять молоду жінку, в якій окупанти впізнали співробітницю суду.

Побиття у фільтраційних таборах також зазнають і жінки. Зокрема, російський військовий спрямував автомат в обличчя і вдарив ногою 60-річну Вікторію через те, що на її сторінці у Facebook було розміщено український прапор із гаслом "Україна понад усе".

Голова військового департаменту в Офісі генерального прокурора Юрій Білоусов повідомив видання про свідчення, що вказують не лише на тортури під час фільтрації, а й на вбивства.

За даними постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка, РФ створила на окупованих територіях щонайменше двадцять фільтраційних таборів і в'язниць.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти за допомогою допитів неповнолітніх у фільтраційних таборах намагаються впіймати їхніх батьків на брехні.

Також ми писали про те, як російські сили під приводом евакуації вивозять українців у Сибір, Кавказ і Далекий Схід.