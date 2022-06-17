От дождей с грозами до жары в +32: какой будет погода в Украине на выходных (фото)

Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов и рассказал, в каких областях синоптики обещают дождливую погоду со шквальными ветрами.

В Украине на выходных в ряде областей синоптики обещают дожди с грозами с дневной температурой до +28 градусов. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов и рассказал, к какой погоде следует готовиться украинцам 18 и 19 июня.

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Погода в Украине на выходные — прогноз от Укргидрометеоцентра

По данным синоптиков, 18 июня дожди с грозами ожидаются во всех южных, центральных, северных и восточных регионах Украины, за исключением Киева. Средняя дневная температура в указанных областях будет составлять от +22 до +28 градусов.

Во всех других регионах Украины синоптики обещают теплую и сухую погоду, а воздух днем прогреется до +23…+27 градусов.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на воскресенье от Укргидрометеоцентра

Погода в Украине 19 июня кардинально изменится. В Укргидрометеоцентре утверждают, что ни в одном регионе страны осадков не ожидается. Жару до +32 градусов днем синоптики обещают в Волынской и Закарпатской областях. На юге Украины средняя температура будет на уровне +28 градусов, в центральных регионах — до +29, а на севере и востоке — +25…+27 градусов.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на воскресенье от Укргидрометеоцентра

Погода в Украине на выходные — прогноз Натальи Диденко

По словам синоптика, 18 июня в части Украины будет преобладать антициклон. Осадки в виде дождей с грозами Наталья Диденко прогнозирует на левобережной части страны, где местами также возможны сильные порывы ветра. В других областях, как утверждает синоптик, будет теплая и сухая погода с дневной температурой +20…+27 градусов.

В Киеве 18 июня будет около 25 градусов тепла, а утром ожидаются дожди с грозами. Уже к обеду субботы, по словам Натальи Диденко, осадки прекратятся. Возвращение жары в Украине синоптик прогнозирует на воскресенье-понедельник, когда столбики термометров покажут днем +30…+32 градуса.

[ + – ] Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине на выходные — прогноз от Ventusky

Данные метеосайта Ventusky свидетельствуют о том, что 18 июня дожди с грозами охватят сразу несколько областей Украины. Осадки утром ожидаются Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях, а также в Киеве. К обеду 18 июня погода в Украине изменится — дожди с грозами сместятся в южные и восточные регионы.

[ + – ] Погода в Украине завтра будет дождливой [ + – ] Погода в Украине завтра будет дождливой

В воскресенье, судя по данным Ventusky, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков ни утром, ни вечером западные синоптики не прогнозируют.

[ + – ] Погода в Украине 19 июня будет жаркой и без осадков [ + – ] Погода в Украине 19 июня будет жаркой и без осадков

Напомним, ранее из-за глобального потепления на Земле заснеженные Альпы становятся зелеными.

Также сообщалось, что в Арктике зафиксировано необычное потепление, из-за которого температуры Баренцева моря зашкаливают. Среднегодовые показатели в этом районе повышаются в среднем на 2,7 градуса за десятилетие.