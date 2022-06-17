Від дощів із грозами до спеки в +32: якою буде погода в Україні на вихідні (фото)

Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів та розповів, у яких областях синоптики обіцяють дощову погоду зі шквальними вітрами.

В Україні на вихідних у низці областей синоптики обіцяють дощі з грозами із денною температурою до +28 градусів. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів та розповів, до якої погоди слід готуватися українцям 18 та 19 червня.

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Погода в Україні на вихідні — прогноз від Укргідрометцентру

За даними синоптиків, 18 червня дощі з грозами очікуються у всіх південних, центральних, північних та східних регіонах України, за винятком Києва. Середня денна температура у вказаних областях становитиме від +22 до +28 градусів.

У всіх інших регіонах України синоптики обіцяють теплу та суху погоду, а повітря вдень прогріється до +23…+27 градусів.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на неділю від Укргідрометцентру

Погода в Україні 19 червня кардинально зміниться. В Укргідрометцентрі стверджують, що в жодному регіоні країни опадів не очікується. Спеку до +32 градусів удень синоптики обіцяють у Волинській та Закарпатській областях. На півдні України середня температура буде на рівні +28 градусів, у центральних регіонах — до +29, а на півночі та сході — +25…+27 градусів.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на неділю від Укргідрометцентру

Погода в Україні на вихідні — прогноз Наталі Діденко

За словами синоптика, 18 червня в частині України переважатиме антициклон. Опади у вигляді дощів із грозами Наталія Діденко прогнозує на лівобережній частині країни, де подекуди також можливі сильні пориви вітру. В інших областях, як стверджує синоптик, буде тепла та суха погода з денною температурою +20…+27 градусів.

У Києві 18 червня буде близько 25 градусів тепла, а вранці очікуються дощі із грозами. Вже до обіду суботи, за словами Наталії Діденко, опади припиняться. Повернення спеки в Україні синоптик прогнозує на неділю-понеділок, коли стовпчики термометрів покажуть удень +30…+32 градуси.

[ + – ] Наталія Діденко опублікувала прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні на вихідні — прогноз від Ventusky

Дані метеосайту Ventusky свідчать, що 18 червня дощі з грозами охоплять одразу кілька областей України. Опади вранці очікуються на Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Черкаську та Одеську області, а також у Києві. До обіду 18 червня погода в Україні зміниться — дощі з грозами перемістяться у південні та східні регіони.

[ + – ] Погода в Україні завтра буде дощовою [ + – ] Погода в Україні завтра буде дощовою

У неділю, судячи з даних Ventusky, в Україні переважатиме суха та тепла погода. Опадів ні вранці, ні увечері західні синоптики не прогнозують.

[ + – ] Погода в Україні 19 червня буде спекотною та без опадів [ + – ] Погода в Україні 19 червня буде спекотною та без опадів

Нагадаємо, раніше через глобальне потепління на Землі засніжені Альпи стають зеленими.

Також повідомлялося, що в Арктиці зафіксовано незвичайне потепління, через яке температури Баренцевого моря зашкалюють. Середньорічні показники у цьому районі підвищуються в середньому на 2,7 градуса за десятиліття.