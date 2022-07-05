Из-под завалов ТЦ "Амстор" в Кременчуге пропали сейфы с украшениями и наличкой, — СМИ

По данным журналистов, при разборе завалов исчезли драгоценности и наличные средства на общую сумму в 800 тысяч гривен.

Из-под завалов ТЦ "Амстор" в Кременчуге, по которому ВС РФ осуществили ракетный удар, исчезли сейфы с ювелирными изделиями и наличкой. Об этом пишет местное издание "Кременчугская газета".

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По данным журналистов, о пропаже сейфов с украшениями и наличкой заявил один из владельцев ювелирного магазина, который находился в ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Руководство компании предполагает, что ценные вещи исчезли в период с 27 июня по 1 июля.

В коментарии журналистам пресс-офицер Кременчугского управления полиции Анна Васенко сообщила, что с момента осуществления ракетного удара по торговому центру "Амстор" правоохранителям поступило множество обращений от граждан.

"В том числе и о повреждении имущества, исчезновении имущества. Вся эта информация анализируется группой следователей. Что касается сейфов — также информация есть. Внесено в Единый реестр досудебных расследований по факту ч.4 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи работают с потерпевшими. Возможно, сейфы где-нибудь в завалах", — говорится в ответе пресс-офицера управления полиции.

Об исчезновении сейфов из ТЦ "Амстор" в Кременчуге также пишет издание "Кременчугский телеграф". В пресс-центре управления полиции сообщили журналистам, что в указанный период осуществлялся разбор и вывоз завалов, и ценные вещи могут до сих пор оставаться на месте ракетного удара.

Местное издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что весь металл и поврежденное имущество из ТЦ "Амстор" вывозились в отдельное место, которое находится под усиленной охраной. По данным журналистов, в пропавших сейфах хранились ювелирные украшения на сумму в 500 тысяч гривен, а также наличка — около 300 тысяч.

Напомним, 27 июня ВС РФ осуществили ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли 19 человек, еще 64 получили различные ранения. В ходе разбора завалов спасатели ГСЧС и следователи обнаружили 29 фрагментов тел, которые будут переданы на экспертизу ДНК.

Также сообщалось, что семьи жертв ракетного удара ВС РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчуге получат денежные компенсации в размере 100 000 гривен.