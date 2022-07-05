Із-під завалів ТЦ "Амстор" у Кременчуку зникли сейфи з прикрасами та готівкою, — ЗМІ

За даними журналістів, під час розбирання завалів зникли коштовності та готівка на загальну суму 800 тисяч гривень.

Із-під завалів ТЦ "Амстор" у Кременчуку, по якому ЗС РФ здійснили ракетний удар, зникли сейфи з ювелірними виробами та готівкою. Про це пише місцеве видання "Кременчуцька газета".

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За даними журналістів, про зникнення сейфів із прикрасами та готівкою заявив один із власників ювелірного магазину, який розташовувався в ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Керівництво компанії припускає, що цінні речі зникли в період із 27 червня до 1 липня.

У коментарі журналістам пресофіцерка Кременчуцького управління поліції Анна Васенко повідомила, що з моменту здійснення ракетного удару по торговому центру "Амстор" правоохоронцям надійшло багато звернень від громадян.

"У тому числі і про пошкодження майна, зникнення майна. Вся ця інформація аналізується групою слідчих. Щодо сейфів — також інформація є. Внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ч.4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі працюють із потерпілими. Можливо, сейфи десь у завалах", — ідеться в відповіді пресофіцерки управління поліції.

Про зникнення сейфів із ТЦ "Амстор" у Кременчуку також пише видання "Кременчуцький телеграф". У пресцентрі управління поліції повідомили журналістам, що в зазначений період здійснювався розбір і вивіз завалів, і цінні речі можуть досі залишатися на місці ракетного удару.

Місцеве видання, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що весь метал і пошкоджене майно з ТЦ "Амстор" вивозилися в окреме місце, яке перебуває під посиленою охороною. За даними журналістів, у зниклих сейфах зберігалися ювелірні прикраси на суму 500 тисяч гривень, а також готівка — близько 300 тисяч.

Нагадаємо, 27 червня ЗС РФ здійснили ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, в результаті якого загинули 19 людей, ще 64 отримали різні поранення. У ході розбору завалів рятувальники ДСНС та слідчі виявили 29 фрагментів тіл, які будуть передані на експертизу ДНК.

Також повідомлялося, що сім'ї жертв ракетного удару ЗС РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуку отримають грошові компенсації в розмірі 100 000 гривень.