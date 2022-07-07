В Переяславе снесли памятник воссоединения Украины с Россией (фото)

По словам местного руководителя Вячеслава Саулко, снос монумента откладывался после масштабного российского вторжения, из-за того, что войска РФ могли устроить диверсии, узнав о демонтаже.

Глава Переяславской общины Вячеслав Саулко заявил, что памятник воссоединения Украины с Россией был демонтирован, а в дальнейшем его планируют переместить в безопасное место для хранения. Об этом сообщается на странице Саулко в Facebook.

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"Сегодня переяславцы окончательно разрушили советский миф о вечной дружбе с Россией. В это утро монумент, посвященный 300-летию воссоединения, официально уходит в историю", — говорится в сообщении.

По словам местного руководителя, звучало множество обвинений в том, что этот монумент следовало снести еще раньше, однако ожидалось решение Минкульта, а сам монумент числился в реестре недвижимых памятников и был защищен законом.

Как только разрешение было получено, памятник тут же снесли. "Не хотели делать из этого какое-то показательное шоу и праздник, картинку для российских пропагандистов", — объяснил местный чиновник.

[ + – ] Монумент числился в реестре недвижимых памятников и был защищен законом.

По словам Саулко, в первое время после масштабного российского вторжения, он не знал, как правильно поступить и беспокоился, что россияне, захватившие Киевскую область, могли устроить диверсии, узнав о сносе памятника. Пришлось взять паузу.

Ранее Фокус сообщал, что в захваченном Новопскове оккупанты восстановили памятник Ленину. По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, после победы все статуи "вождей" коммунизма нужно будет уничтожить, чтобы их повторно не вернули на постаменты.

Вместе с тем, в Киеве обнаружился "памятник ленд-лизу". В одном из районов столицы есть скульптурная композиция: американская военная машина Willys MB с солдатом на бампере. Такие автомобили США передавали Советам во времена Второй мировой.