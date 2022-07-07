У Переяславі знесли пам'ятник возз'єднання України з Росією (фото)

За словами місцевого керівника В'ячеслава Саулка, знесення монумента відкладалося після масштабного російського вторгнення через те, що війська РФ могли влаштувати диверсії, дізнавшись про демонтаж.

Глава Переяславської громади В'ячеслав Саулко заявив, що пам'ятник возз'єднання України з Росією було демонтовано, а надалі його планують перемістити у безпечне місце для зберігання. Про це повідомляється на сторінці Саулка у Facebook.

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"Сьогодні переяславці остаточно зруйнували радянський міф про вічну дружбу з Росією. Цього ранку монумент, присвячений 300-річчю возз'єднання, офіційно йде в історію", — йдеться у повідомленні.

За словами місцевого керівника, звучало безліч звинувачень у тому, що цей монумент варто було знести ще раніше, проте очікувалося рішення Мінкульту, а сам монумент вважався в реєстрі нерухомих пам'яток і був захищений законом.

Щойно дозвіл було отримано, пам'ятник одразу ж знесли. "Не хотіли робити з цього якесь показове шоу та свято, картинку для російських пропагандистів", — пояснив місцевий чиновник.

[ + – ] Пам'ятник вважався у реєстрі нерухомих пам'яток і був захищений законом

За словами Саулка, спочатку після масштабного російського вторгнення, він не знав, як правильно вчинити і турбувався, що росіяни, які захопили Київську область, могли влаштувати диверсії, дізнавшись про знесення пам'ятника. Довелося взяти паузу.

Раніше Фокус повідомляв, що в захопленому Новопскові окупанти відновили пам'ятник Леніну. За словами керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая, після перемоги всі статуї "вождів" комунізму треба буде знищити, щоб їх повторно не повернули на постаменти.

Водночас у Києві виявився "пам'ятник ленд-лізу". В одному з районів столиці є скульптурна композиція: американська військова машина Willys MB із солдатом на бампері. Такі автомобілі США передавали Совєтам за часів Другої світової.