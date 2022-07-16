С 16 июля начинает действовать статья закона об украинском на сайтах и в СМИ: что изменится

С сегодняшнего дня имплементируются положения, касающиеся веб-сайтов, компьютерных программ и интернет-магазинов. Производители обязаны обеспечить наличие украиноязычных инструкций и пользовательских интерфейсов для всей бытовой или любой другой техники в Украине.

С 16 июля в Украине начинает действовать 27 статья закона об украинском языке. В частности, имплементируются положения, касающиеся веб-ресурсов, Telegram-каналов и компьютерных программ. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал на пресс-конференции в Украинском медиа-центре.

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Как сообщил языковой омбудсмен, статья 27 регулирует обязательное существование украиноязычной версии всех веб-сайтов, которая должна стоять на сайте в качестве базовой. В то же время, интернет-ресурсы могут дублироваться другими языками, такое право никак не ограничивается.

Мобильные приложения и Telegram-каналы органов государственной власти, местного самоуправления, СМИ, а также объектов хозяйствования, продающих товары и услуги в Украине, должны использовать пользовательский интерфейс на украинском языке.

Другими словами, любой интернет-магазин, мобильное приложение или страница юридического лица или ФОП в соцсетях в обязательном порядке должен предоставить информацию на украинском языке.

Кроме этого, на украинском языке должны подаваться все инструкции об использовании бытовой или любой другой техники.

"Речь идет об информации об использовании конкретного предмета, об особенностях тех или других его функций. С такими функциями мы встречаемся, когда используем бытовую технику, к примеру, стиральную машину или утюг", – объяснил языковой омбудсмен.

В случае нарушения языкового законодательства для граждан и организаций предусмотрены штрафы в размере от 3400 до 11900 гривен.

Мониторинг соблюдения языкового закона чиновниками

Тарас Креминь отметил, что все чиновники и должные лица в Украине, которые предоставляют официальную информацию об оперативной ситуации на фронте или сообщают другие новости, должны использовать исключительно украинский язык. Уполномоченный отметил, что его аппарат провел мониторинг соблюдения языкового законодательства государственными служащими и руководителями госучреждений и предприятий. В результате проверки выяснилось, что 25 должностных лиц нарушают закон об украинском языке в своих публичных выступлениях на телевидении и в социальных сетях.

Креминь отметил, что на международных встречах с представителями других государств украинские чиновники могут использовать иностранные языки. В то же время, если такая встреча транслируется СМИ, то она должна проходить на украинском языке.

Отметим, что страницы Фокуса в соцсетях Facebook (https://www.facebook.com/focus.ua) Twitter (https://twitter.com/focusua) уже перешли на государственный язык. Также мы создали отдельный Telegram-канал (https://t.me/FastFocusUA), в котором все публикации выходят на украинском языке.

Напомним, 16 июля 2021 года в Украине начали действовать новые нормы языкового закона, затрагивающие использование государственного языка в таких сферах, как культура, туризм, книгоиздательство и распространение книжной продукции. Украинский язык стал обязателен для проведения концертов, туристических экскурсий и показа фильмов.

Ранее Фокус писал, что за 2021 год уполномоченный по защите государственного языка не наложил ни одного штрафа за нарушение языкового законодательства.