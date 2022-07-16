Із 16 липня починає діяти стаття закону про українську на сайтах і в ЗМІ: що зміниться

Відсьогодні імплементуються положення щодо вебсайтів, комп'ютерних програм та інтернет-магазинів. Виробники зобов'язані забезпечити наявність україномовних інструкцій та інтерфейсів для всієї побутової або будь-якої іншої техніки в Україні.

Із 16 липня в Україні розпочинає дію 27 стаття закону про українську мову. Зокрема, імплементуються положення щодо вебресурсів, Telegram-каналів і комп'ютерних програм. Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень розповів на пресконференції в Українському медіацентрі.

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Як повідомив мовний омбудсмен, стаття 27 регулює обов'язкове існування україномовної версії всіх вебсайтів, яка має стояти на сайті як базова. Водночас інтернет-ресурси можуть дублюватися іншими мовами, таке право ніяк не обмежується.

Мобільні додатки й Telegram-канали органів державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, а також об'єктів господарювання, які продають товари та послуги в Україні, повинні використовувати інтерфейс користувача українською мовою.

Іншими словами, будь-який інтернет-магазин, мобільний додаток або сторінка юридичної особи чи ФОП у соцмережах обов'язково має надати інформацію українською мовою.

Крім цього, українською мовою мають подаватися всі інструкції щодо використання побутової чи будь-якої іншої техніки.

"Ідеться про інформацію про використання конкретного предмета, особливості тих чи інших його функцій. Із такими функціями ми зустрічаємося, коли використовуємо побутову техніку, наприклад, пральну машину або праску", — пояснив мовний омбудсмен.

У разі порушення мовного законодавства для громадян і організацій передбачено штрафи в розмірі від 3400 до 11 900 гривень.

Моніторинг дотримання мовного закону чиновниками

Тарас Кремінь зазначив, що всі чиновники та належні особи в Україні, які надають офіційну інформацію про оперативну ситуацію на фронті або повідомляють інші новини, мають використовувати виключно українську мову. Уповноважений зазначив, що його апарат провів моніторинг дотримання мовного законодавства державними службовцями та керівниками держустанов і підприємств. У результаті перевірки з'ясувалося, що 25 посадових осіб порушують закон про українську мову у своїх публічних виступах на телебаченні та в соціальних мережах.

Кремінь зазначив, що на міжнародних зустрічах із представниками інших держав українські чиновники можуть використовувати іноземні мови. Водночас, якщо така зустріч транслюється ЗМІ, то вона має відбуватися українською мовою.

Зазначимо, що сторінки Фокусу в соцмережах Facebook (https://www.facebook.com/focus.ua) і Twitter (https://twitter.com/focusua) уже перейшли на державну мову. Також ми створили окремий Telegram-канал (https://t.me/FastFocusUA), у якому всі публікації виходять українською мовою.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року в Україні почали діяти нові норми мовного закону, які стосуються використання державної мови в таких сферах як культура, туризм, книговидавництво та розповсюдження книжкової продукції. Українська мова стала обов'язковою для проведення концертів, туристичних екскурсій і показу фільмів.

Раніше Фокус писав, що за 2021 рік уповноважений із захисту державної мови не наклав жодного штрафу за порушення мовного законодавства.