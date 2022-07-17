На один ракетный обстрел Днепра РФ потратила 78 миллионов долларов

Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили по Днепру шесть управляемых ракет Х-101

15 июля ВС РФ обстреляли Днепр. Ракеты были направлены в предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш". Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что это обстрел стоил России 78 миллионов долларов минимум.

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Днепр был атакован ракетами Х-101. Это стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности, благодаря чему она является сложной целью для ПВО. Управляемая ракета имеет точность удара до 10 метров. Дальность полета этого снаряда составляет более 5 тысяч километров.

[ + – ] Последствия обстрела Днепра Фото: ДСНС

"Одна такая смертоносная ракета Х-101 стоит около 13 миллионов долларов. То есть на атаку Днепра оккупанты потратили 78 миллионов долларов", – сообщил Лукашук.

ВС РФ выпустили по Днепру шесть ракет Х-101. Для этого враг использовал самолеты стратегической авиации Ту-95, которые поднял над Каспийским морем.

Украинские ПВО сбили четыре ракеты врага, обломки сбитых ракет упали на жилые дома. Две ракеты попали в "Южмаш". В результате ракетных обстрелов 3 человека погибли, 15 — получили ранения. Один из погибших – водитель маршрутного автобуса, который направлялся домой после смены. Сейчас в городе перебои с водой, так как был перебит магистральный водопровод.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Днепр очень дорогими ракетами

Руководитель штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан уже пообещал проклясть президента России Владимира Путина в ответ на следующий ракетный удар по городу.