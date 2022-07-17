На один ракетний обстріл Дніпра РФ витратила 78 мільйонів доларів

Увечері 15 липня російські окупанти випустили по Дніпру шість керованих ракет Х-101.

15 липня ЗС РФ обстріляли Дніпро. Ракети були направлені в підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки "Південмаш". Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що цей обстріл коштував Росії 78 мільйонів доларів мінімум.

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Дніпро атакували ракети Х-101. Це стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з використанням технологій зниження помітності радіолокації, завдяки чому вона є складною метою для ППО. Керована ракета має точність удару до 10 метрів. Дальність польоту цього снаряда становить понад 5 тисяч кілометрів.

[ + – ] Наслідки обстрілу Дніпра Фото: ДСНС

"Одна така смертоносна ракета Х-101 коштує близько 13 мільйонів доларів. Тобто, на атаку Дніпра окупанти витратили 78 мільйонів доларів", — повідомив Лукашук.

ЗС РФ випустили по Дніпру шість ракет Х-101. Для цього ворог використав літаки стратегічної авіації Ту-95, що їх підняв над Каспійським морем.

Українські ППО збили чотири ракети ворога, уламки збитих ракет впали на житлові будинки. Дві ракети поцілили у "Південмаш". Внаслідок ракетного обстрілу 3 особи загинули, 15 — отримали поранення. Один із загиблих — водій маршрутного автобуса, який прямував додому після зміни. Нині у місті перебої з водою, оскільки було перебито магістральний водопровід.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Дніпро дуже дорогими ракетами

Керівник штабу територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан вже пообіцяв проклясти президента Росії Володимира Путіна у відповідь на наступний ракетний удар по місту.