Принимала пациентов во время обстрела: в Виннице погибла врач "Нейромеда"

По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, в ночь на 19 июля в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштынская. У нее остались трое детей.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал о том, что количество жертв ракетных ударов по Виннице возросло до 25. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня в больнице умерла врач-невролог Наталья Фальштынская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей… Светлая память…" — говорится в сообщении руководителя области.

14 июля российские войска нанесли удар ракетами "Калибр" по винницкому Дому офицеров, который использовался в качестве концертной площадки. Российская пресса, в свою очередь, заявила, что там проходила встреча иностранных поставщиков оружия с командованием украинских ВВС.

Из-под завалов в Виннице удалось вытащить трех горожан, один пропал без вести. В городе пострадали в общей сложности 55 многоквартирных и частных домов, некоторые полностью разрушены.

Напомним, что мать погибшей в Виннице 4-летней Лизы дала первое интервью. Во время взрыва ракеты пострадавшая Ирина Дмитриева возвращалась с дочерью с приема логопеда. Женщина получила тяжелые ранения, но ей все же удалось выжить. В своем первом интервью после трагедии она заявила, что мир безучастно наблюдает за тем, как убивают Украину, ее детей и солдат.

Ранее Фокус сообщал, что в Виннице простились с 4-летней Лизой, которая погибла во время ракетной атаки ВКС РФ. На кадрах во время церемонии прощания виден отец девочки. Местные жители принесли в храм игрушки и цветы.