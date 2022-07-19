Приймала пацієнтів під час обстрілу: у Вінниці загинула лікарка "Нейромеда"

За словами голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, в ніч проти 19 липня в лікарні померла лікарка-неврологиня Наталія Фальштинська. В неї залишилося троє дітей.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів про те, що кількість жертв ракетних ударів по Вінниці зросла до 25. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні в лікарні померла лікар-невролог Наталія Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед". Без мами залишилося троє дітей... Світла пам'ять..." — йдеться в повідомленні керівника області.

14 липня російські війська завдали удару ракетами "Калібр" по вінницькому Будинку офіцерів, який використовували як концертний майданчик. Російська преса зі свого боку заявила, що там проходила зустріч іноземних постачальників зброї з командуванням українських ВПС.

З-під завалів у Вінниці вдалося витягнути трьох городян, один зник безвісти. У місті постраждали загалом 55 багатоквартирних та приватних будинків, деякі повністю зруйновані.

Нагадаємо, що мати загиблої у Вінниці 4-річної Лізи дала перше інтерв'ю. Під час вибуху ракети постраждала Ірина Дмитрієва поверталася з дочкою із прийому логопеда. Жінка отримала тяжкі поранення, але їй все ж таки вдалося вижити. У своєму першому інтерв'ю після трагедії вона заявила, що світ байдуже спостерігає за тим, як вбивають Україну, її дітей та солдатів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула під час ракетної атаки ПКС РФ. На кадрах під час церемонії прощання видно батька дівчинки. Місцеві жителі принесли до храму іграшки та квіти.