Дом офицеров в Виннице законсервируют до зимы и отстроят заново, сохранив фасад (фото)

Здание, разрушенное в результате российского удара 14 июля, хотят восстановить по образцу киевского ЦУМа. За историческим обликом появятся современные помещения.

Дом офицеров в Виннице, разрушенный в результате российского удара по городу 14 июля, законсервируют до зимы, а затем отстроят заново, сохранив фасад. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава Винницкой областной военной администрации Борзов.

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Как уточнил глава ОВА, здание планируется восстановить по образцу киевского ЦУМа. Аналогичный проект рассматривается и в отношении разрушенной Харьковской облгосадминистрации. Это означает, что за исторической частью появятся современные помещения.

Борзов также сообщил, что новый облик Дома офицеров будет известен после проведения конкурса проектов.

"Как будет выглядеть восстановленный Дом офицеров в Виннице – узнаем со временем. Будет конкурс проектов", – уточнил он.

Однако, по словам Борзова, внешний вид здания в настоящее время уже обсуждается с местными архитекторами.

"Должны сохранить историю и память о людях, погибших 14 июля на площади Победы", – подчеркнул глава ОВА.

19 июля руководитель области проинформировал на брифинге, что помочь в восстановлении Дома офицеров уже вызвались посольство Швейцарии и посольство Израиля. По его словам, Винницу посетило двадцать послов стран Евросоюза.

Сергей Борзов также показал, как сегодня выглядит разрушенное здание.

Напомним, 14 июля российские ракеты "Калибр" ударили по центру Винницы, убив десятки людей. Служба безопасности Украины сообщила, что в областном центре задержали 300 подозреваемых в корректировке удара. Местные жители успели избить мужчину, который говорил о том, что ракетные удары по городу со стороны РФ будут продолжаться.

Ранее Сергей Борзов также подчеркнул, что здание Дома офицеров не будет полностью снесено, так как оно стало "символом стойкости винничан".