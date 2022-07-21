Будинок офіцерів у Вінниці законсервують до зими та відбудують заново, зберігши фасад (фото)

Будівлю, зруйновану внаслідок російського удару 14 липня, хочуть відновити на зразок київського ЦУМу. За історичним виглядом з'являться сучасні приміщення.

Будинок офіцерів у Вінниці, зруйнований внаслідок російського удару по місту 14 липня, законсервують до зими, а потім знову відбудують, зберігши фасад. Про це в себе в соцмережах розповів голова Вінницької обласної військової адміністрації Борзов.

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Як уточнив глава ОВА, будівлю планують відновити на зразок київського ЦУМу. Аналогічний проєкт розглядають і щодо зруйнованої Харківської облдержадміністрації. Це означає, що за історичною частиною з'являться сучасні приміщення.

Борзов також повідомив, що новий вигляд Будинку офіцерів буде відомий після проведення конкурсу проєктів.

"Який вигляд матиме відновлений Будинок офіцерів у Вінниці — дізнаємось згодом. Буде конкурс проєктів", — уточнив він.

Проте, за словами Борзова, зовнішній вигляд будівлі наразі вже обговорюють із місцевими архітекторами.

"Маємо зберегти історію та пам'ять про людей, які загинули 14 липня на площі Перемоги", — наголосив глава ОВА.

19 липня керівник області поінформував на брифінгу, що допомогти у відновленні Будинку офіцерів вже зголосилися посольство Швейцарії та посольство Ізраїлю. За його словами, Вінницю відвідало двадцять послів країн Євросоюзу.

Сергій Борзов також показав, як сьогодні виглядає зруйнована будівля.

Нагадаємо, 14 липня російські ракети "Калібр" вдарили по центру Вінниці, вбивши десятки людей. Служба безпеки України повідомила, що в обласному центрі затримали 300 підозрюваних у коригуванні удару. Місцеві жителі встигли побити чоловіка, який говорив про те, що ракетні удари по місту з боку РФ триватимуть.

Раніше Сергій Борзов також наголосив, що будівлю Будинку офіцерів не знесуть повністю, оскільки вона стала "символом стійкості вінничан".