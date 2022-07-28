Преподаватель харьковского ВУЗа доказывала студентам, что в ВСУ служат "нацисты" (видео)

Доцент Марина Окладная, диссертация которой хранится в Москве, считает, что над украинскими военными надо провести судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому.

Преподаватель Харьковского национального юридического университета имени Ярослава Мудрого доказывала студентам, что в рядах Вооруженных сил Украины есть "нацисты". Видео дискуссии опубликовал студенческий Telegram-канал NLU.Live.

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"Задам вам единственный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а символика "Азова" никак не связана с немецкой символикой времен Третьего Рейха?" – спросила женщина.

Студентка ответила ей, что в символике "Азова" присутствуют древние элементы – руны славян.

"Сравнение азовцев с немцами неуместно. Как минимум азовцы защищали свою землю, они ни на кого не нападали", – продолжила девушка.

Отрицающих ложь и манипуляции студентов преподаватель назвала некомпетентными и поверхностными. Женщина считает, что над украинскими воинами, а не над российскими захватчиками, надо провести судебный процесс по типу Нюрнбергского.

"Давайте подождем с вами, когда в этом будут разбираться квалифицированные люди, у которых будут или не будут доказательства. Я рассказываю вам о процессе, на котором были представлены реальные доказательства. Беда современной молодежи в том, что при отсутствии фундаментальных знаний вы сразу бросаетесь делать выводы", – заключила она.

Скандал с Мариней Окладной – диссертация компартии лежит в Москве

Студенты выяснили, что доцент Марина Окладная защитила диссертацию по теме "Деятельность коммунистической партии Украины по подготовке и воспитанию научно-педагогических кадров высшей школы в период между 24-25 съездами КПСС".

С 2017 года ее научная работа хранится в госбиблиотеке в Москве.

После публикации общения Окладной со студентами редакции Фокуса сообщили, что Марину Окладную уволили из университета 30 июня.

Напомним, что российские пропагандисты сообщали, что так называемый суд террористов "ДНР" приговорил к смертной казни бойцов "Азова" Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста".

Украина и Россия 29 июня обменялись пленными – 95 защитников "Азовстали" вернулись домой, среди них 43 были из "Азова".

Украина 14 июня вернула тела 64 погибших защитников Мариуполя.