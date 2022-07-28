Викладачка харківського ЗВО доводила студентам, що в ЗСУ служать "нацисти" (відео)

Доцентка Марина Окладна, дисертація якої зберігається в Москві, вважає, що над українськими військовими треба провести судовий процес, аналогічний Нюрнберзькому.

Викладачка Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого доводила студентам, що в лавах Збройних сил України є "нацисти". Відео дискусії опублікував студентський Telegram-канал NLU Live.

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"Поставлю вам єдине запитання. Скажіть мені, будь ласка, а символіка "Азова" ніяк не пов'язана з німецькою символікою часів Третього Рейху?" — запитала жінка.

Студентка відповіла їй, що в символіці "Азова" є давні елементи — руни слов'ян.

"Порівняння азовців із німцями недоречне. Як мінімум азовці захищали свою землю, вони ні на кого не нападали", — продовжила дівчина.

Студентів, які заперечували брехню та маніпуляції, викладачка назвала некомпетентними та поверхневими. Жінка вважає, що над українськими воїнами, а не над російськими загарбниками треба провести судовий процес на кшталт Нюрнберзького.

"Давайте почекаємо з вами, коли в цьому розбиратимуться кваліфіковані люди, у яких будуть або не будуть докази. Я розповідаю вам про процес, на якому були представлені реальні докази. Лихо сучасної молоді в тому, що за відсутності фундаментальних знань ви відразу кидаєтеся робити висновки", — сказала вона.

Скандал із Маринею Окладною — дисертація компартії лежить у Москві

Студенти з'ясували, що доцентка Марина Окладна захистила дисертацію на тему "Діяльність комуністичної партії України з підготовки та виховання науково-педагогічних кадрів вищої школи в період між 24-25 з'їздами КПРС".

Із 2017 року її наукова праця зберігається в держбібліотеці у Москві.

Після публікації спілкування Окладної зі студентами редакції Фокусу повідомили, що Марину Окладну звільнили з університету 30 червня.

Нагадаємо, що російські пропагандисти повідомляли, що так званий суд терористів "ДНР" засудив до страти бійців "Азова" Костянтина "Фокса" Нікітенка та Миколи "Фроста".

Україна та Росія 29 червня обмінялися полоненими — 95 захисників "Азовсталі" повернулися додому, серед них 43 були з "Азова".

Україна 14 червня повернула тіла 64 загиблих захисників Маріуполя.