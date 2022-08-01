"Наряд на тот самый день": Минкульт превратил известные украинские картины в мемы

В арт-подборку попали работы Тараса Шевченко, Ильи Репина, Николая Пимоненко, Александра Мурашко и Константина Трутовского.

Министерство культуры Украины превратило известные украинские картины в мемы на актуальную тематику в разрезе российско-украинской войны. Арт-подборка опубликована в Telegram-канале ведомства.

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"Одна из важных черт любого искусства — оно всегда актуально. Поэтому мы решили напомнить вам об известных украинских картинах в контексте современной реальности", – прокомментировали идею в МКИП.

Первой идет работа художника Константина Трутовского "Через кладку", на которой девушка переходит по бревну и замахивается веточкой на сидящего рядом парня.

Подпись от МКИП под картиной звучит так: "Я, когда кто-то сказал, что "язык – это не главное".

Далее следует работа Александра Мурашко "Девушка в красной шляпе", которую иронично подписали: "Когда выбрала наряд на "тот самый день" и ждешь, когда это наконец случится".

Работу Тараса Шевченко "Сельская семья" в министерстве подписали "Когда показываешь друзьям, как выросла твоя русофобия".

Новое название для картины Ильи Репина "Украинка" звучит так: "Мое лицо, когда в который раз слышу "виноват только один человек, а не весь народ".

Последней в мемной подборке стала картина Николая Пимоненко "Гадание". "Когда все думают, что на встрече с подругами вы сплетничаете, а на самом деле – гадаете, чтобы Россия исчезла с карты мира".

Напомним, пользователи соцсетей создали огромное количество мемов после встречи Путина с лидером Ирана. Причиной стало расстояние, на котором президент РФ расположился во время разговора.

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