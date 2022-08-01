"Вбрання на цей день": Мінкульт перетворив відомі українські картини на меми

До артпідбірки потрапили роботи Тараса Шевченка, Іллі Рєпіна, Миколи Пимоненка, Олександра Мурашка та Костянтина Трутовського.

Міністерство культури України перетворило відомі українські картини на меми на актуальну тематику в розрізі російсько-української війни. Артдобірка опублікована в Telegram-каналі відомства.

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"Одна з важливих рис будь-якого мистецтва — воно завжди актуальне. Тому ми вирішили нагадати вам про відомі українські картини в контексті сучасної реальності", — прокоментували ідею в МКІП.

Першою йде робота художника Костянтина Трутовського "Через кладку", на якій дівчина переходить по колоди і замахується гілочкою на хлопця, що сидить поруч.

Підпис від МКІП під картиною звучить так: "Я, коли в компанії хтось сказав, що "мова – це не головне".

Далі йде робота Олександра Мурашка "Дівчина в червоному капелюсі", яку іронічно підписали: "Коли обрала вбрання на "той самий день" і чекаєш, коли це, нарешті, станеться".

Роботу Тараса Шевченка "Селянська родина" у міністерстві підписали "Коли показуєш друзям, як вже виросла твоя русофобія".

Нова назва для картини Іллі Рєпіна "Українка" звучить так: "Моє обличчя, коли вкотре чую "винна лише одна людина, а не весь народ".

Останньою у мемній добірці стала картина Миколи Пимоненка "Ворожба". "Коли всі думають, що на зустрічі з подругами ви пліткуєте, а насправді — ворожите, щоб Росія зникла з карти світу".

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