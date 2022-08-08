Родственники пленных из "Азовстали" ищут встречи с властями, чтобы узнать о состоянии бойцов

Люди не раз звонили на горячии линии, но теперь хотят организовать встречу с украинскими властями, а также обратиться в Международный комитет Красного Креста.

Родственники украинских защитников из "Азовстали" хотят встретиться с представителями украинской власти, чтобы узнать о судьбе своих родных, находящихся в плену у россиян. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала мать военнопленного из полка "Азов" Ирина Новосядло.

Женщина сообщила, что родственники военнопленных не знают, в каком состоянии сейчас "азовцы" и где они находятся. Поэтому они надеются организовать встречу с украинским властями, чтобы получить необходимую информацию.

"Мы также сейчас хотим организовать встречу представителей украинской власти с нами, чтобы они предоставили информацию, в каком состоянии наши дети, где они находятся", — сказала Ирина Новосядло.

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По ее словам, родственники бойцов "Азова" также обращаются на различного рода горячии линии, однако полученные оттуда сведения их не удовлетворяют. Кроме того, родственники пленных обращаются в Международный комитет Красного Креста.

"Мы дальше звоним на разного рода горячие линии, хотя мы знаем, какую информацию там скажут. Мы также обращаемся в Международный комитет Красного Креста — все же это единственная в мире организация, которая должна иметь доступ к военнопленным", — рассказала женщина.

История Марины Ашифиной

О проблемах с предоставлением информации об украинских военнопленных сообщила и жена морского пехотинца из 36-й бригады ВСУ Марина Ашифина. В эфире телеканала "Прямой" она рассказала ведущим о том, как ей удалось узнать о судьбе своего мужа.

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Женщина рассказала, что она неоднократно обращалась в органы украинской власти, но там она узнала лишь о том, что ее муж внесен в реестр военнопленных. Тогда Марина решила поехала в ЕС, однако безрезультатно. В итоге, она была вынуждена поехать в Донецк, где встретилась с "омбудсменом ДНР" Дарьей Морозовой, и та обещала ей помочь в рамках "действующего законодательства". При этом Ашифина не сообщила, получили ли она сведения о своем муже, и не уточнила, каким именно образом представители оккупационной власти собирались ей помочь.

Напомним, в оккупированной Еленовке Донецкой области в результате взрыва в ангаре на территории колонии погибли более 50 украинских военнопленных. Источники Фокуса сообщили, что за несколько дней до 28 июля на территорию колонии переместили около двухсот бойцов полка "Азов".

По словам спикера Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в Еленовке пострадали те военнопленные, которых Россия по предварительным договоренностям должна была обменять на своих солдат.