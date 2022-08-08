Родичі полонених з "Азовсталі" шукають зустрічі з владою, щоб дізнатися про стан бійців

Люди не раз дзвонили на гарячі лінії, але тепер хочуть організувати зустріч з українською владою, а також звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Родичі українських захисників з "Азовсталі" хочуть зустрітися з представниками української влади, щоб дізнатися про долю своїх рідних, які перебувають у полоні у росіян. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла мати військовополоненого з полку "Азов" Ірина Новосядло.

Жінка повідомила, що родичі військовополонених не знають, у якому стані зараз "азовці" та де вони перебувають. Тому вони сподіваються організувати зустріч з українською владою, щоб отримати необхідну інформацію.

"Ми також зараз хочемо організувати зустріч представників української влади з нами, щоб вони надали інформацію, у якому стані наші діти, де вони перебувають", — сказала Ірина Новосядло.

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За її словами, родичі бійців "Азова" також звертаються на різноманітні гарячі лінії, проте отримані звідти відомості їх не задовольняють. Крім того, родичі полонених звертаються до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Ми далі телефонуємо на різні гарячі лінії, хоча ми знаємо, яку інформацію там скажуть. Ми також звертаємося до Міжнародного комітету Червоного Хреста — все ж таки це єдина у світі організація, яка повинна мати доступ до військовополонених", — розповіла жінка.

Історія Марини Ашифіної

Про проблеми з наданням інформації про українських військовополонених повідомила і дружина морського піхотинця із 36-ї бригади ЗСУ Марина Ашифіна. В ефірі телеканалу "Прямий" вона розповіла ведучим, як їй вдалося дізнатися про долю свого чоловіка.

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Жінка розповіла, що вона неодноразово зверталася до органів української влади, але там вона дізналася лише про те, що її чоловіка внесено до реєстру військовополонених. Тоді Марина вирішила поїхала до ЄС, проте безрезультатно. Зрештою вона була змушена поїхати до Донецька, де зустрілася з "омбудсменом ДНР" Дар'єю Морозовою, і та обіцяла їй допомогти в межах "чинного законодавства". При цьому Ашифіна не повідомила, чи отримали вона відомості про свого чоловіка, і не уточнила, як саме представники окупаційної влади збиралися їй допомогти.

Нагадаємо, в окупованій Оленівці Донецької області внаслідок вибуху в ангарі на території колонії загинуло понад 50 українських військовополонених. Джерела Фокусу повідомили, що за кілька днів до 28 липня на територію колонії перемістили майже двісті бійців полку "Азов".

За словами спікера Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, в Оленівці постраждали ті військовополонені, яких Росія за попередніми домовленостями мала обміняти на своїх солдат.