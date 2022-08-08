Поймали на горячем: двух жителей Винницы задержали за организацию схемы перехода границы (видео)

Злоумышленники подделывали документы об обучении за границей. За свои услуги они просили у клиента 4000 долларов США.

Сотрудники полиции Винницкой области задержали двух граждан, которые организовали схему незаконного пересечения государственной границы Украины. За $4000 злоумышленники подделывали документы об учебе в учебных заведениях за рубежом, сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Иван Ищенко, подозреваемые подыскивали мужчин призывного возраста, которые хотели покинуть Украину, и предлагали им свои услуги, после чего обговаривали условия выезда и размер оплаты.

Злоумышленники организовали свою схему на основе поддельных документов об обучении украинцев в зарубежных учебных заведениях. К своей преступной схеме подозреваемые подключили еще одного человека, находящегося за рубежом, который стал их сообщником, обеспечивая своих подельников всем необходимым для изготовления фиктивных документов. После того, как документы были готовы, злоумышленники передавали их своим клиентам и получали за это деньги.

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В течение нескольких месяцев правоохранители наблюдали за подозреваемыми и фиксировали их преступную деятельность. А 5 августа во время одной из преступных сделок силовики задержали мужчин. В ходе обысков были обнаружены вещественные доказательства преступной деятельности. Следователи также выяснили, что свои услуги группировка получала 4000 долларов с человека.

Задержанных поместили в следственный изолятор, и объявили им о подозрении. На данный момент ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкции статьи предусматривают до 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов 6 июня задержали киевлянина, который организовал незаконное пересечение границ Украины для граждан призывного возраста. За свои услуги подозреваемый просил от 3000 до 5000 долларов США.

Государственная пограничная служба Украины разъяснила, кто может покинуть территорию Украины в военное время. Сообщается, что те мужчины, которые временно непригодны к службе в армии, могут выехать из Украины при наличии подтверждающих документов.