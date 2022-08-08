Спіймали на гарячому: двох мешканців Вінниці затримали за організацію схеми переходу кордону (відео)

Зловмисники підробляли документи щодо навчання за кордоном. За свої послуги вони просили в клієнта 4 000 доларів США.

Співробітники поліції Вінницької області затримали двох громадян, які організували схему незаконного перетину державного кордону України. За $4 000 зловмисники підробляли документи щодо навчання у навчальних закладах за кордоном, повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Іван Іщенко, підозрювані підшукували чоловіків призовного віку, які хотіли залишити Україну, та пропонували їм свої послуги, після чого обговорювали умови виїзду та розмір оплати.

Зловмисники організували свою схему на основі підроблених документів щодо навчання українців у закордонних навчальних закладах. До своєї злочинної схеми підозрювані підключили ще одну людину, яка перебуває за кордоном, котра стала їх спільником, забезпечуючи своїх спільників усім необхідним для виготовлення фіктивних документів. Після того, як документи були готові, зловмисники передавали їх своїм клієнтам та отримували за це гроші.

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Протягом кількох місяців правоохоронці спостерігали за підозрюваними та фіксували їхню злочинну діяльність. А 5 серпня під час однієї зі злочинних угод силовики затримали чоловіків. У процесі обшуків було знайдено речові докази злочинної діяльності. Слідчі також з'ясували, що свої послуги угруповання отримувало 4 000 доларів з особи.

Затриманих помістили до слідчого ізолятора та оголосили їм про підозру. Наразі ведеться досудове розслідування за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкції статті передбачають до 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці 6 червня затримали киянина, який організував незаконний перетин кордонів України для громадян призовного віку. За свої послуги підозрюваний просив від 3 000 до 5 000 доларів.

Державна прикордонна служба України роз'яснила, хто може залишити територію України у воєнний час. Повідомляється, що чоловіки, які тимчасово непридатні до служби в армії, можуть виїхати з України за наявності підтверджувальних документів.