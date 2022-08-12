"Окрылит наших героев": Ющенко решил поддержать ВСУ Бандеровским и Шевченковским медом

По словам экс-президента, мед собран на родине Степана Бандеры и Тараса Шевченко.

Третий президент Украины Виктор Ющенко известен своим увлечением — пчеловодством. Свое хобби он решил обратить на пользу украинской армии: Ющенко заявил, что передаст защитникам страны 25 тыс. стиков с натуральным пчелиным медом.

"В ближайшее время мы реализуем очень интересный продукт, который, убежден, кроме того, что очень полезный, так еще и окрылит наших героев на передовой, поднимет моральный дух и внушит надежду, что победа будет исключительно за нами! — сообщил экс-президент. — Это всеми нами любимый мед, собранный на пасеках земли великих украинцев".

По словам Виктора Ющенко, "Шевченковский мед" собрали на родине Тараса Шевченко в селе Моринцы Черкасской области, "Бандеровский" – в родном селе Степана Бандеры Старый Угринов Ивано-Франковской области. Экс-президент пообещал, что в ближайшее время ВСУ передадут первую партию меда — 25 тыс. стиков.

[ + – ] Виктор Ющенко предложил украинцам предлагать имена выдающихся украинцев для следующей серии меда

"Сегодня у нации, которая уже консолидирована и едина, я очень хочу совета, чтобы вы предложили свои варианты фамилий великих украинцев для следующей серии", — подчеркнул Ющенко.

Напомним, еще год назад экс-президент считал, что украинцы за 30 лет независимости стали квазинацией, у которой нет многого из того, что характерно для здоровой, сильной и консолидированной нации. Виктор Ющенко заявил, что на повестку дня нужно вынести вопросы, которые касаются формирования глубокого национального самосознания, чтобы набраться сил.

Как сообщалось, дочь третьего президента Украины Виталина Ющенко повторила фотосессию актрисы Анджелины Джоли, снявшись с пчелами на теле и лице. Тем самым она хотела привлечь внимание к глобальной проблеме: популяция пчел сокращается из-за влияния человека на природу. Ющенко подчеркнула, что главная на фото не она, а насекомые, которых многие люди боятся, но в ее семье "их просто обожают".