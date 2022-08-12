"Окрилить наших героїв": Ющенко вирішив підтримати ЗСУ Бандерівським та Шевченківським медом

За словами експрезидента, мед зібраний на батьківщині Степана Бандери та Тараса Шевченка.

Третій президент України Віктор Ющенко відомий своїм захопленням — бджільництвом. Своє хобі він вирішив звернути на користь української армії: Ющенко заявив, що передасть захисникам країни 25 тис. стіків із натуральним бджолиним медом.

"Найближчим часом ми реалізуємо дуже цікавий продукт, який, переконаний, окрім того, що дуже корисний, так ще й окрилить наших героїв на передовій, підніме моральний дух і вселятиме надію, що перемога буде лише за нами! — повідомив експрезидент. — Це всіма нами улюблений мед, зібраний на пасіках землі великих українців".

За словами Віктора Ющенка, "Шевченківський мед" зібрали на батьківщині Тараса Шевченка у селі Моринці Черкаської області, "Бандерівський" — у рідному селі Степана Бандери Старий Угринів Івано-Франківської області. Експрезидент пообіцяв, що найближчим часом ЗСУ передадуть першу партію меду — 25 тис. стіків.

[ + – ] Віктор Ющенко запропонував українцям пропонувати імена видатних українців для наступної серії меду

"Сьогодні у нації, яка вже консолідована і єдина, я дуже хочу поради, щоб ви запропонували свої варіанти прізвищ великих українців для наступної серії", — наголосив Ющенко.

Нагадаємо, ще рік тому експрезидент вважав, що українці за 30 років незалежності стали квазінацією, яка не має багато з того, що характерно для здорової, сильної та консолідованої нації. Віктор Ющенко заявив, що на порядок денний потрібно винести питання щодо формування глибокої національної самосвідомості, щоб набратися сил.

Як повідомлялося, дочка третього президента України Віталіна Ющенко повторила фотосесію акторки Анджеліни Джолі, знявшись із бджолами на тілі та обличчі. Тим самим вона хотіла привернути увагу до глобальної проблеми: населення бджіл скорочується через вплив людини на природу. Ющенко наголосила, що головна на фото не вона, а комахи, яких багато людей бояться, але в її родині "їх просто люблять".