В Донецке террористы проводят "следственные действия" над защитниками Мариуполя

Некоторым украинским военным уже поменяли "статус" – их называют не военнопленными, а подозреваемыми. И могут "судить" во время так называемого "трибунала" в Мариуполе.

О том, что в оккупированном Мариуполе россияне готовятся провести над украинскими военнопленными трибунал накануне заявил городской глава Мариуполя Сергей Бойченко. О нем же уже третий месяц говорят в России и на оккупированных ею территориях Донецкой области. Возможно, первое заседание состоится в День Независимости Украины, 24 августа, в здании мариупольской филармонии.

"Я знаю, что у некоторых ребят "изменен статус" – их в Донецке уже не называют военнопленными, а подозреваемыми. И это не только азовцы, но представители других подразделений, вышедших из Мариуполя. Таких из колонии №120 в Еленовке (Волновахский район Донецкой области, – ред.) уже перевели в СИЗО Донецка, ведутся "следственные действия", – говорит в комментарии Фокусу жена пленного военнослужащего. Она слышала, что в числе "подозреваемых" – артиллеристы, минометчики и командиры.

"В их числе могут быть те, кого россияне могли видеть на видео, идентифицировать на фото. Возможно, кто-то давал интервью медиа. Тех, о ком у них нет информации, они держат как военнопленных", – говорит Виталий Хекало, юрист Украинской правовой консультативной группы.

Их, как и других военнослужащих, которых "подозревают" в "убийствах гражданских" могут содержать в СИЗО №5 Донецка или в так называемом СИЗО "министерства госбезопасности" на территории колонии №97 в Макеевке. По последней информации донецкое СИЗО переполнено, а людей, которых содержали в отдельном корпусе на территории макеевской колонии, перевели туда, освободив камеры для украинских военных.

К тому же поставлены на паузу все "судебные процессы" по так называемым политическим задержанным – людям, которые подозреваются в шпионаже в пользу Украины и диверсиях. Их так называемые адвокаты не приходят на заседания, объясняя занятостью в связи с задержанием большого количества военнопленных и проведением судов.

Фокус ранее писал, что в Донецке приговорили к смертной казни бойцов "Азова" Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста".