Студентам хотят разрешить выезд из Украины: Залужный обратился к Минобороны

По словам нардепа Юлии Гришиной, Министерство обороны получило соответствующий запрос от Главнокомандующего ВСУ. Теперь слово за Кабмином и главой профильного ведомства Алексеем Резниковым.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный хочет добиться для украински студентов разрешения на выезд из Украины в период военного положения. Об этом сообщила глава подкомитета ВРУ по вопросам высшего образования Юлия Гришина на своем Telegram-канале.

"Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего Главнокомандующего ВСУ", — написала Гришина.

По ее словам, 12 августа Залужный обратился к Министерству обороны с просьбой разрешить украинским студентам пересекать украинскую границу. Причина — эта категория не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.

Теперь свое слово в этом вопросе должен сказать Кабмин в лице главы профильного министерства Алексея Резникова.

Выезд студентов из Украины — предыстория вопроса

Днями Украиной прокатилась волна протестов. Украинцы жалуются на то, что пограничники перестали выпускать студентов на учебу в иностранные вузы.

На ситуацию отреагировала Юлия Гришина. На странице в Фесйбук она объяснила возмущенным украинцам, что по украинскому законодательству в настоящее время никому из студентов не позволен выезд за границу. По закону о мобилизации, они могут лишь получить освобождение от призыва, но не более того.

Напомним, Госпогранслужба Украины сообщила, что мужчины, которые временно непригодны к службе в армии, могут выехать из Украины при наличии подтверждающих документов. Временная непригодность длится до 6 месяцев, после этого надо снова проходить медкомиссию.

Фокус также писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов призвал украинских мужчин не бежать за границу. По его мнению, не желающие воевать мужчины должны помогать украинской армии, а не платить налоги в других странах.