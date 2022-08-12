Студентам хочуть дозволити виїзд з України: Залужний звернувся до Міноборони

За словами нардепки Юлії Гришиної, Міністерство оборони отримало відповідний запит від Головнокомандувача ЗСУ. Тепер слово за Кабміном і головою профільного відомства Олексієм Резніковим.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний хоче добитися для українців студентів дозволу на виїзд з України в період воєнного стану. Про це повідомив голова підкомітету ВРУ з питань вищої освіти Юлія Гришина на своєму Telegram-каналі.

"Є важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ", — написала Гришина.

За її словами, 12 серпня Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити українським студентам перетинати український кордон. Причина — ця категорія не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Тепер своє слово у цьому питанні має сказати Кабмін в особі голови профільного міністерства Олексія Резнікова.

Виїзд студентів з України — передісторія питання

Днями Україною прокотилася хвиля протестів. Українці скаржаться на те, що прикордонники перестали випускати студентів на навчання до іноземних ЗВО.

На ситуацію відреагувала Юлія Гришина. На сторінці у фесйбуку вона пояснила обуреним українцям, що за українським законодавством наразі нікому зі студентів не дозволено виїзду за кордон. За законом про мобілізацію, вони можуть лише отримати звільнення від призову, але не більше.

Нагадаємо, Держприкордонслужба повідомила, що чоловіки, які тимчасово непридатні до служби в армії, можуть виїхати з України за наявності підтверджувальних документів. Тимчасова непридатність триває до шести місяців, після цього треба знову проходити медкомісію.

Фокус також писав, що секретар РНБО Олексій Данілов закликав українських чоловіків не тікати за кордон. На його думку, чоловіки, які не хочуть воювати, повинні допомагати українській армії, а не сплачувати податки в інших країнах.