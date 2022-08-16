ВС РФ массово вывозят из Херсонской области в Крым железнодорожные вагоны, — Подоляк

По информации советника главы ОП, железнодорожникам приказали отправить полувагоны в Новую Каховку и Херсон. Останутся лишь платформы для военной техники и парк для перевозок в ОРДЛО.

Российские оккупанты понимают временность успеха в Херсонской область и стремятся украсть как можно больше. Об этом написал в Telegram советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Пока кремлевские пропагандисты осваивают бюджеты, вешая в Херсоне борды "Мы здесь навсегда", российские военные понимают свои временные перспективы по-другому. Если первые приехали банально заработать на бюджете, вторые точно хотят успеть украсть", — заметил советник.

По информации из местных источников, ВС РФ ультимативно приказали железнодорожникам во временно захваченных южных регионах перенаправить все поврежденные и целые полувагоны в Новую Каховку и Херсон.

"Там происходит разборка поступивших вагонов: колесные пары и тележки демонтируют для направления в оккупированный Крым, а рамы и кузовы отправляют на разрезку на лом – также в направлении Крыма", — сообщил Подоляк.

Железнодорожникам приказали не трогать только платформы для транспортировки техники и некоторый парк для внутренних перевозок в ОРДЛО.

Захватчики не планируют заниматься временно оккупированной областью и тем более интегрировать ее в экономику России, поделился мнением советник главы ОП.

"Надо успеть украсть как можно больше. Следующий шаг нам хорошо известен – массовая кража унитазов и выкрученные лампочки в подъездах в Херсоне", — заключил он.

Напомним, что из Херсона выехала основная часть военного руководства россиян. ВСУ оставили армию врага без маршрутов для снабжения войск оружием и военной техникой.

Последний в Херсонской области мост ВСУ уничтожили 12 августа. Для обороны ВС РФ в Херсоне начали ставить деревянные "ежы".

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань считает, что следующие 2 недели будут решающими в вопросе освобождения региона от российских захватчиков.