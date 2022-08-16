ЗС РФ масово вивозять з Херсонської області в Крим залізничні вагони, — Подоляк

За інформацією радника голови ОП, залізничникам наказали відправити піввагони в Нову Каховку та Херсон. Залишаться лише платформи для військової техніки та парк для перевезень в ОРДЛО.

Російські окупанти розуміють тимчасовість успіху в Херсонській області й прагнуть вкрасти якнайбільше. Про це написав у Telegram радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Поки кремлівські пропагандисти освоюють бюджети, вішаючи в Херсоні борди "Мы здесь навсегда", російські військові розуміють свої тимчасові перспективи інакше. Якщо перші приїхали банально заробити на бюджеті, другі точно хочуть встигнути вкрасти", — зауважив радник.

За інформацією з місцевих джерел, ЗС РФ ультимативно наказали залізничникам у тимчасово захоплених південних регіонах перенаправити всі пошкоджені та цілі піввагони в Нову Каховку та Херсон.

"Там відбувається розбирання вагонів, що надійшли: колісні пари і візки демонтують для спрямування в окупований Крим, а рами і кузови відправляють на розрізку на брухт — також у напрямку Криму", — повідомив Подоляк.

Залізничникам наказали не чіпати лише платформи для транспортування техніки та деякий парк для внутрішніх перевезень в ОРДЛО.

Загарбники не планують займатися тимчасово окупованою областю і, тим паче, інтегрувати її в економіку Росії, поділився думкою радник глави ОП.

"Треба встигнути вкрасти якнайбільше. Наступний крок нам добре відомий — масова крадіжка унітазів і викручені лампочки в під'їздах у Херсоні", — сказав він.

Нагадаємо, що з Херсона виїхала основна частина військового керівництва росіян. ЗСУ залишили армію ворога без маршрутів для постачання військ зброєю і військовою технікою.

Останній у Херсонській області міст ЗСУ знищили 12 серпня. Для оборони ЗС РФ у Херсоні почали ставити дерев'яні "їжаки".

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що наступні 2 тижні будуть вирішальними щодо питання звільнення регіону від російських загарбників.