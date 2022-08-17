Ехал в Румынию: россиянину поставили в паспорте штамп "русский военный корабль иди на**й" (видео)

Паспорт Игоря Заботина забрали на КПП в Черновицкой области. Парень оказался в ситуации из фильма "Терминал" – ночевал возле Duty Free между двумя странами.

Украинские пограничники поставили россиянину Игорю Заботину в паспорт печать "русский военный корабль иди на**й". Об этом он рассказал в Facebook.

Парень живет в Киеве 7 лет, он пытался выехать в Румынию, но его задержали на границе.

"Пограничники печать вот поставили. Пишут, что фейк. КПП "Порубное" (Черновицкая область). 15 августа, примерно с 18.00 до 22.00 проходил. Перезалил, закрыл номер документа. Еще и аннулировали, что был выезд", – заметил он.

[ + – ] Пограничнки забрали паспорт и сказали, чтобы россиянин ночевал возле Duty Free

Далее Заботин рассказал, как таможенники забрали у него паспорт и сказали, чтобы он ночевал возле магазина Duty Free на КПП.

"Смотрели фильм "Терминал"? Это я сегодня ночью. Буду спать в узком промежутке между Украиной и Румынией. Первую проехал живой и целый. Во вторую не пустили, несмотря на все официальные заявления, что будут пропускать граждан третьих стран с ВНЖ Украины и которые находились там во время войны", – рассказал житель Киева.

Обратно в Украину россиянина не пустили, потому что начался комендантский час.

Фокус уже писал, что российские захватчики заставляют пенсионеров на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области получать гражданство РФ.

Президент России Владимир Путин еще в июле подписал указ о выдаче российского гражданства всем украинцам по льготной процедуре.

Отметим, что далеко не все жители оккупированных областей хотят поменять паспорт Украины на РФ. Российские пропагандисты вынуждены завышать цифры желающих в тысячу раз.