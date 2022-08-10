Принудительная паспортизация: Как РФ заставляет пенсионеров и предпринимателей менять гражданство

Российские "паспорта" в Херсонской и Запорожской области вынуждены брать пенсионеры, лишившиеся пенсии, собственники земельных участков и предприниматели, согласившиеся сотрудничать с коллаборантами.

Российские оккупанты, пользуясь своей властью, заставляют пенсионеров на временно неподконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской области получать российское гражданство. Об этом Фокус рассказал в своем материале.

"В Энергодаре проходит принудительная паспортизация. Сначала пенсионеры, которые получали пенсии через "Укрпочту", и выплаты прекратились, пошли получать обещанные РФ 10 тысяч рублей так называемой социальной помощи, оставляя свои паспортные данные. Затем на их основе им изготавливали российские паспорта, ведь наличие российского паспорта – требование для получения последующих выплат", – рассказывает в комментарии Фокусу Николай, житель оккупированного Энергодара Запорожской области.

Кроме того, заставляют брать российские паспорта и тех, коме необходимо перерегистрировать имущество – по российским законам и с использование российских документов. Пока эта практика не касается квартир, а только земельных участков.

"Предприниматели Херсонщины разделились на две части. Одни работаю в стихийном рынке, теневой экономике, пытаются избегать контактов с российской оккупационной властью. Другие вынуждены идти на все условия, – говорит Владимир Молчанов, херсонский политолог, который выехал после начала полномасштабного наступления из родного города. – Сначала они заплатили за так называемые разрешения на ведение хозяйственной деятельности, получили их, работали. И тут вдруг от них потребовали зарегистрироваться в российской налоговой. Таким образом, местные херсонские предприятия вливаются в российское экономическое пространство, хотя по факту – в серую зону, потому что законы России не распространяются на эту территорию. А соответственно им приходится открывать счета в российских банках, а для этого требуется российский паспорт. То есть те, кто думал, что может получить разрешение, и они ни к чему не обязывает – ошиблись. Теперь это уже не просто сосуществование, а сотрудничество".

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин поручил выдавать гражданство РФ всем украинцам в упрощенном режиме, подписав соответствующий указ. В МИД Украины ответили: указ служит очередным подтверждением курса на захват украинских земель и принудительную ассимиляцию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что попытки навязать российское гражданство ни к чему не приведут.