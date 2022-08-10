Примусова паспортизація: як РФ змушує пенсіонерів і підприємців змінювати громадянство

Російські "паспорти" в Херсонській і Запорізькій області змушені брати пенсіонери, які втратили пенсії, власники земельних ділянок і підприємці, які погодилися співпрацювати з колаборантами.

Російські окупанти, користуючись своєю владою, змушують пенсіонерів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Запорізької та Херсонської областей отримувати російське громадянство. Про це Фокус розповів у своєму матеріалі.

"В Енергодарі проходить примусова паспортизація. Спочатку пенсіонери, які отримували пенсії через "Укрпошту", і виплати припинилися, пішли отримувати обіцяні РФ 10 тисяч рублів так званої соціальної допомоги, залишаючи свої паспортні дані. Потім на їх основі їм виготовляли російські паспорти, адже наявність російського паспорта — вимога для отримання наступних виплат", — розповідає в коментарі Фокусу Микола, мешканець окупованого Енергодара Запорізької області.

Крім того, змушують брати російські паспорти й тих, кому необхідно перереєструвати майно, — за російськими законами та з використання російських документів. Поки що ця практика не стосується квартир, а лише земельних ділянок.

"Підприємці Херсонщини розділилися на дві частини. Одні працюють на стихійному ринку, в тіньовій економіці, намагаються уникати контактів із російською окупаційною владою. Інші змушені йти на всі умови, — каже Володимир Молчанов, херсонський політолог, який виїхав після початку повномасштабного наступу з рідного міста. — Спочатку вони заплатили за так звані дозволи на ведення господарської діяльності, отримали їх, працювали. І тут раптом від них вимагали зареєструватися в російській податковій. Так місцеві херсонські підприємства вливаються в російський економічний простір, хоча фактично — у сіру зону, тому що закони Росії не поширюються на цю територію, а відповідно, їм доводиться відкривати рахунки в російських банках, а для цього потрібен російський паспорт, тобто ті, хто думав, що може отримати дозвіл, і вони ні до чого не зобов'язують, — помилилися. Тепер це вже не просто співіснування, а співпраця”.

Нагадаємо, у липні президент РФ Володимир Путін доручив видавати громадянство РФ усім українцям у спрощеному режимі, підписавши відповідний указ. У МЗС України відповіли: указ є черговим підтвердженням курсу на захоплення українських земель і примусову асиміляцію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що спроби нав'язати російське громадянство ні до чого не призведуть.