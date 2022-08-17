Їхав у Румунію: росіянину поставили в паспорті штамп "рускій воєнний корабль іди на***" (відео)

Паспорт Ігоря Заботіна забрали на КПП у Чернівецькій області. Хлопець опинився у ситуації з фільму "Термінал" — ночував біля Duty Free між двома країнами.

Українські прикордонники поставили росіянину Ігорю Заботіну у паспорт печатку "рускій воєнний корабль іди на**й". Про це він розповів у Facebook.

Хлопець живе у Києві 7 років, він намагався виїхати до Румунії, але його затримали на кордоні.

"Прикордонники печатку ось поставили. Пишуть, що фейк. КПП "Порубне" (Чернівецька область). 15 серпня приблизно з 18:00 до 22:00 проходив. Перезалив, закрив номер документа. Ще й анулювали, що був виїзд", — зауважив він.

[ + – ] Прикордонники забрали паспорт і сказали, щоб росіянин ночував біля Duty Free

Далі Заботін розповів, як митники забрали в нього паспорт і сказали, щоб він ночував біля магазину Duty Free на КПП.

"Дивились фільм "Термінал"? Це я сьогодні вночі. Спатиму у вузькому проміжку між Україною та Румунією. Першу проїхав живий і цілий. У другу не пустили, незважаючи на всі офіційні заяви, що пропускатимуть громадян третіх країн з ВНЖ України і які перебували там під час війни", — розповів мешканець Києва.

Назад в Україну росіянина не пустили, бо почалася комендантська година.

Фокус уже писав, що російські загарбники змушують пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей отримувати громадянство РФ.

Президент Росії Володимир Путін ще в липні підписав указ про видавання російського громадянства всім українцям за пільговою процедурою.

Зазначимо, що далеко не всі мешканці окупованих областей хочуть поміняти паспорт України на РФ. Російські пропагандисти змушені завищувати цифри охочих у тисячу разів.