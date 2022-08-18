Канада поможет Украине пережить отопительный сезон, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины рассказал, сколько денег Канада выделила Киеву, а также поблагодарил коллегу Джастина Трюдо и министра финансов страны Христю Фриланд.

Канада выделит Украине 450 млн канадских долларов (примерно 351 млн долларов США или около 12,7 млрд гривен) на закупку газа для отопительного сезона. Помощь анонсировал глава правительства Украины Денис Шмыгаль у себя в Twitter.

"Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону", — написал он.

Также он поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и министра финансов Христю Фриланд за поддержку Украины в борьбе за демократические ценности.

Шмыгаль уже говорил, что подготовка к отопительному сезону идет согласно плану. Состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей – 74%, написал глава правительства у себя в Telegram.

Отметим, что еще в июне глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко говорил, что, несмотря на войну, газа в украинских хранилищах больше нормы. По его словам, природный газ в Украине – это 87 процентов всех источников энергии.

Еще напомним, что мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что жителям столицы стоит запастись теплой одеждой и одеялами на отопительный сезон. По его словам, газ в Украине есть, а тарифы на него повышать не планируется. С другой стороны, не исключена вероятность терактов на газонасосных станциях, из-за чего город может остаться без отопления.

Также Фокус писал, что Канада при поддержке ООН уже выделила Украине 52 млн канадских долларов на сохранение урожая. В профильном министерстве выразили уверенность, что эта инициатива позволит обеспечить хранение дополнительных 2,4 млн тонн зерна в 2022-2023 годах.