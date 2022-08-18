Канада допоможе Україні пережити опалювальний сезон, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України розповів, скільки грошей Канада виділила Києву, а також подякував колезі Джастіну Трюдо та міністрині фінансів країни Христі Фріланд.

Канада виділить Україні 450 млн канадських доларів (приблизно 351 млн доларів США або майже 12,7 млрд гривень) на закупівлю газу для опалювального сезону. Допомогу анонсував глава уряду України Денис Шмигаль у Twitter.

"Черговий крок солідарності від Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", — написав він.

Також він подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та міністрині фінансів Христі Фріланд за підтримку України в боротьбі за демократичні цінності.

Шмигаль уже казав, що підготовка до опалювального сезону триває згідно з планом. Стан готовності об'єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%, написав глава уряду у себе в Telegram.

Зазначимо, що ще в червні голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко говорив, що, незважаючи на війну, газу в українських сховищах більше за норму. За його словами, природний газ в Україні — це 87% усіх джерел енергії.

Ще нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко раніше говорив, що мешканцям столиці варто запастися теплим одягом і ковдрами на опалювальний сезон. За його словами, газ в Україні є, а тарифи на нього не планується підвищувати. З іншого боку, не заперечується можливість терактів на газонасосних станціях, через що місто може залишитися без опалення.

Також Фокус писав, що Канада за підтримки ООН уже виділила Україні 52 млн канадських доларів на збереження врожаю. У профільному міністерстві висловили впевненість, що ця ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках.