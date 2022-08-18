Там мои 20 гривен летают: украинцы отреагировали мемами на покупку спутника для ВСУ (фото)

Важная для армии покупка тут же породила мемы, в которых проводят параллели со "Звездными войнами" и подшучивают над соотечественниками, сделавшими скромный вклад в большое общее дело.

Известие о том, что благотворительный фонд Сергея Притулы по согласованию с Минобороны Украины приобрел спутник и подписку на базу данных спутниковых снимков компании ICEYE, мгновенно спровоцировало появление множества мемов.

Притула немного переиначил знаменитую фразу Уинстона Черчилля, обращенную к нацистам: "мы будем драться с вами на суше, на море, в воздухе, а теперь и в космосе".

У многих авторов первая ассоциация возникла со знаменитой космической сагой "Звездные войны".

Вполне закономерно героем мемов стал и сам Притула.

Некоторые авторы ехидно прошлись по "Роскосмосу". Один из них вдохновился ставшим вирусным роликом, на котором была запечатлена россиянка, плачущая от того, что ей приходится уезжать из Крыма из-за взрывов.

Еще один создатель мема напомнил об одной из приоритетных целей в Крыму для ВСУ.

Также иронизировали над российской вакциной от коронавируса, которой не захотели пользоваться цивилизованные страны.

Подшучивали и над соотечественниками, которые ощущают причастность к большому делу, сделав скромные взносы. Между тем, волонтеры всегда подчеркивают, что сумма каждого конкретного взноса не так важна, главное в народных инциативах — массовость.

Напомним, спутник для армии удалось купить благодаря проекту "Народный Байрактар". Сбор средств на беспилотники стартовал 22 июня, планировалось собрать 500 млн грн. Уже спустя трое суток объявили об окончании сбора, так как украинцы пожертвовали свыше 600 млн грн. 27 июня турецкая компания Baykar Makina объявила о бесплатной передаче БПЛА в Украину. Поэтому волонтеры пообещали подумать над тем, как наиболее эффективно потратить пожертвованные украинцами деньги.

В финской технологической компания ICEYE заявили, что правительству Украины предоставят все возможности одного из спутников, который уже находится на орбите. Таким образом Вооруженные силы Украины смогут получать снимки из космоса критически важных мест.