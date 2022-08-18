Там мої 20 гривень літають: українці відреагували мемами на покупку супутника для ЗСУ (фото)

Важлива для армії покупка відразу породила мем, в яких проводять паралелі із "Зоряними війнами" і жартують над земляками, які зробили скромний внесок у велику спільну справу.

Звістка про те, що благодійний фонд Сергія Притули за погодженням з Міноборони України придбав супутник та передплату на базу даних супутникових знімків компанії ICEYE, миттєво спровокувала появу безлічі мемів.

Притула трохи переінакшив знамениту фразу Вінстона Черчілля, звернену до нацистів: "Ми битимемося з вами на суші, на морі, у повітрі, а тепер і в космосі".

У багатьох авторів перша асоціація виникла зі знаменитою космічною сагою "Зоряні війни".

Цілком закономірно героєм мемів став і сам Притула.

Деякі автори єхидно пройшлися "Роскосмосом". Один з них надихнувся вірусним роликом, на якому зафіксована росіянка, що плаче від того, що їй доводиться їхати з Криму через вибухи.

Ще один творець мема нагадав про одну із пріоритетних цілей у Криму для ЗСУ.

Також іронізували над російською вакциною від коронавірусу, якою не схотіли користуватися цивілізовані країни.

Жартували і із земляків, які відчувають причетність до великої справи, зробивши скромні внески. Тим часом волонтери завжди наголошують, що сума кожного конкретного внеску не така важлива, головне в народних ініціативах — масовість.

Нагадаємо, супутник для армії вдалося купити завдяки проєкту "Народний Байрактар". Збір коштів на безпілотники стартував 22 червня, планувалося зібрати 500 млн грн. Вже за три доби оголосили про закінчення збору, оскільки українці пожертвували понад 600 млн грн 27 червня турецька компанія Baykar Makina оголосила про безплатну передачу БПЛА в Україну. Тому волонтери пообіцяли подумати над тим, як найефективніше витратити пожертвувані українцями гроші.

У фінській технологічній компанії ICEYE заявили, що уряду України нададуть усі можливості одного із супутників, який вже знаходиться на орбіті. Так, Збройні Сили України зможуть отримувати знімки з космосу критично важливих місць.