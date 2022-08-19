Бизнесменам разрешили выезд из Украины: какие условия придумали власти

Предприниматели могут выехать из Украины максимум на неделю. Перед выездом нужно выполнить список требований, например, внести 200 тысяч гривен залога на счет в "Ощадбанке".

Кабинет Министров Украины разрешил украинским бизнесменам с 1 сентября выезжать из страны. Об этом в эфире единого телемарафона сказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Власти разрешили покидать Украину максимум на 7 дней. Заявку на выезд можно будет оформить в приложении "Дія", там создадут механизм командировки.

Бизнесмены должны выполнить следующие условия, чтобы их выпустили:

платить "белую" зарплату;

не иметь долгов по налогам и сборам;

средняя зарплата работников должна быть не менее 20 тысяч гривен;

выехать за границу смогут 10% штата и не более 10 человек.

Представители бизнеса смогут выезжать из Украины для участия в международных мероприятиях и подписания контрактов. После этого они вернутся в Украину для развития своего бизнеса, уверена Свириденко.

Выезд из Украины для мужчин — бизнесмены должны заплатить 200 тысяч гривен залога

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заметил, что перед выездом предприниматель обязан внести 200 тысяч гривен залога на свой счет в Ощадбанке.

Деньги вернут бизнесмену после возврата из командировки в Украину. Если предпринимател нарушит условия, залог перечислят в Министерство обороны. Предприятие лишат возможности оформлять новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а действующие — отменят, пояснила Юлия Свириденко.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хочет, чтобы украинские студенты могли выезжать из Украины. Закон о мобилизации сейчас предлагает студентам только освобождение от призыва в армию.

Пограничники выпускают мужчин, которые временно непригодны к воинской службе. Для этого надо иметь подтверждающие документы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призывал украинских мужчин не бежать за границу, ведь в Украине хватает работы и надо помогать ВСУ.