Бізнесменам дозволили виїзд із України: які умови вигадала влада

Підприємці можуть виїхати з України щонайбільше на тиждень. Перед виїздом потрібно виконати список вимог, наприклад, внести 200 тисяч гривень застави на рахунок у "Ощадбанку".

Кабінет Міністрів України дозволив українським бізнесменам із 1 вересня виїжджати з країни. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Влада дозволила залишати Україну максимум на 7 днів. Заявку на виїзд можна буде оформити в додатку "Дія", там створять механізм відрядження.

Бізнесмени повинні виконати такі умови, щоб їх випустили:

платити "білу" зарплату;

не мати боргів із податків і зборів;

середня зарплата працівників має бути не менше 20 тисяч гривень;

виїхати за кордон зможуть 10% штату й не більше 10 осіб.

Представники бізнесу зможуть виїжджати з України для участі в міжнародних заходах і підписання контрактів. Після цього вони повернуться в Україну для розвитку свого бізнесу, впевнена Свириденко.

Виїзд із України для чоловіків — бізнесмени мають заплатити 200 тисяч гривень застави

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зауважив, що перед виїздом підприємець зобов'язаний внести 200 тисяч гривень застави на свій рахунок в "Ощадбанку".

Гроші повернуть бізнесменові після повернення з відрядження в Україну. Якщо підприємець порушить умови, заставу перерахують у Міністерство оборони. Підприємство позбавлять можливості оформлювати нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а чинні скасують, пояснила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний хоче, щоб українські студенти могли виїжджати з України. Закон про мобілізацію зараз пропонує студентам лише звільнення від призову до армії.

Прикордонники випускають чоловіків, котрі тимчасово непридатні до військової служби. Для цього треба мати документи, що підтверджують це.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українських чоловіків не тікати за кордон, адже в Україні вистачає роботи, і треба допомагати ЗСУ.